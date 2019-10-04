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Номер извещения
ГП945226
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка кабельной продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 18:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
238340, Российская Федерация, Калининградская область, Светлый, Гагарина, 65
Почтовый адрес
238340, Российская Федерация, Калининградская область, Светлый, Гагарина, 65
Контактный телефон
+7 4012 30-55-44 доб. 1162
Факс
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Адрес электронной почты
partners@ru.sodru.com
Ф.И.О. контактного лица
Ковалев Антон Игоревич
Место рассмотрения предложений
Светлый
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка кабельной продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 11:00 GMT +304.10.2019 11:0004.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945226Дата и время окончания срока приема заявок Закупка кабельной продукцииСветлый
Подведение итогов не позднее
18.10.2019 11:0018.10.2019 11:0018.10.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945226Подведение итогов не позднее Закупка кабельной продукцииСветлый
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка кабельной продукции
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка до ст. Шиповка (Калининградская область, г. Светлый)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК СОДРУЖЕСТВО
Все закупки и тендеры УК СОДРУЖЕСТВО
Адрес местонахождения
238340, Российская Федерация, Калининградская область, Светлый, Гагарина, 65
27
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
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