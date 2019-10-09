На оказание образовательных услуг по обучению работников подразделений АО «МАШ» по программам, связанным с безопасностью дорожного движения и получением прав на управления специальными машинами

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31908347118 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки На оказание образовательных услуг по обучению работников подразделений АО «МАШ» по программам, связанным с безопасностью дорожного движения и получением прав на управления специальными машинами Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево

Все закупки и тендеры АО МАШ Юридический адрес 141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, - Почтовый адрес 141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, - Контактный телефон +7 495 578-07-00 Факс Адрес электронной почты sopkp@svo.aero Ф.И.О. контактного лица Ремизов Руслан Андреевич,RA.REMIZOV@SVO.AERO Место рассмотрения предложений 141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103 Закупки и тендеры Московская область Закупки и тендеры Услуги по профессиональному обучению Ключевые слова:

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