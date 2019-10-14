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Номер извещения
31908347545
Уникальный номер закупки
9ЭА-223-2019
Наименование закупки
Поставка программного обеспечения в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 14:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6
Контактный телефон
+7 831 433-97-90
Факс
Адрес электронной почты
reb@nntc.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Раевская Елена Борисовна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
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Поставка программного обеспечения в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.10.2019 10:00 GMT +314.10.2019 10:0014.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908347545Дата и время окончания срока приема заявок Поставка программного обеспечения в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования» Нижний Новгород
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.10.2019 23:5915.10.2019 23:5915.10.2019 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908347545Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка программного обеспечения в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования» Нижний Новгород
Дата и время проведения
16.10.2019 10:0016.10.2019 10:0016.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31908347545Дата и время проведения Поставка программного обеспечения в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования» Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
17.10.2019 23:5917.10.2019 23:5917.10.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908347545Подведение итогов не позднее Поставка программного обеспечения в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования» Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.10.201917.10.2019 23:5917.10.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908347545Подведение итогов не позднее Поставка программного обеспечения в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования» Нижний Новгород
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка программного обеспечения в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования»
Начальная цена
2 425 864,08
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Среда разработки Visual Studio-43 шт. Приложение для визуализации данных Visio-15 шт. Операционная система Windows-56 шт. Офисный пакет Office-56 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Лицензиар предоставляет Лицензиату комплекты документов, а также ключи активации по адресу: 603950, г. Н.Новгород, ул. Студенческая, д. 6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГБПОУ "НРТК"
Все закупки и тендеры ГБПОУ "НРТК"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6
58.29.21.000
58.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 56
Кол-во: 43
Кол-во: 15
Кол-во: 56
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