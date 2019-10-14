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    Главная / Торги / Поставка программного обеспечения в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования»

    Поставка программного обеспечения в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.10.2019 10:0014.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908347545Дата и время окончания срока приема заявок Поставка программного обеспечения в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования» Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908347545

    Уникальный номер закупки

    9ЭА-223-2019

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка программного обеспечения в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 14:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    9ЭА-223-2019 Документация на поставку программного обеспечения

    Расчет НМЦД

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НРТК"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6

    Контактный телефон

    +7 831 433-97-90

    Факс

    Адрес электронной почты

    reb@nntc.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Раевская Елена Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Закупки и тендеры Услуги по изданию прочего программного обеспечения

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка программного обеспечения в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.10.2019 10:00 GMT +314.10.2019 10:0014.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908347545Дата и время окончания срока приема заявок Поставка программного обеспечения в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования» Нижний Новгород

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    15.10.2019 23:5915.10.2019 23:5915.10.2019 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908347545Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка программного обеспечения в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования» Нижний Новгород

    Дата и время проведения

    16.10.2019 10:0016.10.2019 10:0016.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31908347545Дата и время проведения Поставка программного обеспечения в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования» Нижний Новгород

    Подведение итогов не позднее

    17.10.2019 23:5917.10.2019 23:5917.10.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908347545Подведение итогов не позднее Поставка программного обеспечения в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования» Нижний Новгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.10.201917.10.2019 23:5917.10.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908347545Подведение итогов не позднее Поставка программного обеспечения в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования» Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка программного обеспечения в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования»

    Начальная цена

    2 425 864,08

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Среда разработки Visual Studio-43 шт. Приложение для визуализации данных Visio-15 шт. Операционная система Windows-56 шт. Офисный пакет Office-56 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Лицензиар предоставляет Лицензиату комплекты документов, а также ключи активации по адресу: 603950, г. Н.Новгород, ул. Студенческая, д. 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условие оплаты:Авансирование не предусмотрено. Оплата осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре, на основании предоставленного Исполнителем счета или счета-фактуры в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания сторонами акта приема-передачи права на использование программного обеспечения. Оплата производится Заказчиком в национальной валюте Российской Федерации – рублях; Срок оказания услуг/ выполнения работ/поставки товара: Лицензиар обязан предоставить неисключительные права на использование компьютерного программного обеспечения (Среда разработки Visual Studio, Приложение для визуализации данных Visio, Операционная система Windows, Офисный пакет Office) в течении 30 календарных дней с даты подписания договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГБПОУ "НРТК"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НРТК"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6

    Классификатор ОКПД2

    58.29.21.000

    Приложения общие для повышения эффективности бизнеса и приложения для домашнего пользования, отдельно реализуемые

    Классификатор ОКВЭД2

    58.29

    Издание прочих программных продуктов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Офисный пакет Office"

    Кол-во: 56

    "Позиция 2"

    "Среда разработки Visual Studio "

    Кол-во: 43

    "Позиция 3"

    "Приложение для визуализации данных Visio"

    Кол-во: 15

    "Позиция 4"

    "Операционная система Windows "

    Кол-во: 56

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