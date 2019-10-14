Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условие оплаты:Авансирование не предусмотрено. Оплата осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре, на основании предоставленного Исполнителем счета или счета-фактуры в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания сторонами акта приема-передачи права на использование программного обеспечения. Оплата производится Заказчиком в национальной валюте Российской Федерации – рублях; Срок оказания услуг/ выполнения работ/поставки товара: Лицензиар обязан предоставить неисключительные права на использование компьютерного программного обеспечения (Среда разработки Visual Studio, Приложение для визуализации данных Visio, Операционная система Windows, Офисный пакет Office) в течении 30 календарных дней с даты подписания договора.