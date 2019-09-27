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    Главная / Торги / Проведение изыскательских работ без занятия (изъятия) земельных участков ИП ГКФХ Харитонов М.А. на Рябиновском Л.У.

    Проведение изыскательских работ без занятия (изъятия) земельных участков ИП ГКФХ Харитонов М.А. на Рябиновском Л.У.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарьEurope/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945131Дата и время окончания срока приема заявок Проведение изыскательских работ без занятия (изъятия) земельных участков ИП ГКФХ Харитонов М.А. на Рябиновском Л.У.СамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945131

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение изыскательских работ без занятия (изъятия) земельных участков ИП ГКФХ Харитонов М.А. на Рябиновском Л.У.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 12:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Самаранефтегеофизика
    Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО

    Юридический адрес

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Почтовый адрес

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Контактный телефон

    +7 846 336-59-27 доб. 323

    Факс

    +7 846 336-63-00

    Адрес электронной почты

    DavidovaYV@sngeo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Давыдова Юлия Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение изыскательских работ без занятия (изъятия) земельных участков ИП ГКФХ Харитонов М.А. на Рябиновском Л.У.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.201927.09.2019 15:0027.09.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945131Подведение итогов не позднее Проведение изыскательских работ без занятия (изъятия) земельных участков ИП ГКФХ Харитонов М.А. на Рябиновском Л.У.Самара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение изыскательских работ без занятия (изъятия) земельных участков ИП ГКФХ Харитонов М.А. на Рябиновском Л.У.

    Начальная цена

    800 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО СНГЕО
    Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО

    Адрес местонахождения

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Классификатор ОКПД2

    71.12.39.112

    Работы гелиофизические и геофизические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Протокол

    27.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение изыскательских работ без занятия (изъятия) земельных участков ИП ГКФХ Харитонов М.А. на Рябиновском Л.У.»"

    Кол-во: 0

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