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Номер извещения
ГП945131
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение изыскательских работ без занятия (изъятия) земельных участков ИП ГКФХ Харитонов М.А. на Рябиновском Л.У.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 12:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
Почтовый адрес
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
Контактный телефон
+7 846 336-59-27 доб. 323
Факс
+7 846 336-63-00
Адрес электронной почты
DavidovaYV@sngeo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Давыдова Юлия Васильевна
Место рассмотрения предложений
Самара
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Проведение изыскательских работ без занятия (изъятия) земельных участков ИП ГКФХ Харитонов М.А. на Рябиновском Л.У.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение изыскательских работ без занятия (изъятия) земельных участков ИП ГКФХ Харитонов М.А. на Рябиновском Л.У.
Начальная цена
800 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО СНГЕО
Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО
Адрес местонахождения
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
71.12.39.112
Документация лота
Кол-во: 0
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