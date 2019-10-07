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Номер извещения
31908346784
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по ремонту наземных крановых путей длиной 172 м. (344 п.м. в одну нитку) с заменой дефектных материалов (полушпал) подъемного сооружения инв. № 5171 (рег. № 26478) в ЦСХ АО «НМЗ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 13:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21,
Почтовый адрес
603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21
Контактный телефон
+7 831 249-81-15
Факс
--
Адрес электронной почты
tender70let@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ефремова Анна Михайловна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
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Ремонт наземных крановых путей длиной 172м (344п.м.в одну никту) с заменой дефектных материалов (полушпал) подъемного сооружения инв.№ 5171 (рег.№ 26478) в ЦСХ АО "НМЗ"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2019 07:00 GMT +307.10.2019 07:0007.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908346784Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт наземных крановых путей длиной 172м (344п.м.в одну никту) с заменой дефектных материалов (полушпал) подъемного сооружения инв.№ 5171 (рег.№ 26478) в ЦСХ АО "НМЗ" Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2019 07:0007.10.2019 07:0007.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908346784Дата и время вскрытия заявок Ремонт наземных крановых путей длиной 172м (344п.м.в одну никту) с заменой дефектных материалов (полушпал) подъемного сооружения инв.№ 5171 (рег.№ 26478) в ЦСХ АО "НМЗ" Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.10.201914.10.2019 23:0014.10.2019 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908346784Подведение итогов не позднее Ремонт наземных крановых путей длиной 172м (344п.м.в одну никту) с заменой дефектных материалов (полушпал) подъемного сооружения инв.№ 5171 (рег.№ 26478) в ЦСХ АО "НМЗ" Нижний Новгород
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт наземных крановых путей длиной 172м (344п.м.в одну никту) с заменой дефектных материалов (полушпал) подъемного сооружения инв.№ 5171 (рег.№ 26478) в ЦСХ АО "НМЗ"
Начальная цена
1 049 338,25
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21,
603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21
42.12.20.150
42.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 172
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