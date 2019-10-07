Выполнение работ по ремонту наземных крановых путей длиной 172 м. (344 п.м. в одну нитку) с заменой дефектных материалов (полушпал) подъемного сооружения инв. № 5171 (рег. № 26478) в ЦСХ АО «НМЗ»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31908346784 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по ремонту наземных крановых путей длиной 172 м. (344 п.м. в одну нитку) с заменой дефектных материалов (полушпал) подъемного сооружения инв. № 5171 (рег. № 26478) в ЦСХ АО «НМЗ» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

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