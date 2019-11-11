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Номер извещения
ГП945144
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
АО «Зарубежнефть» (Продавец) объявляет процедуру продажи посредством публичного предложения на право заключения договора купли-продажи на объект движимого имущества «Тойота Королла (У 622 УР 199)»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Публичное предложение
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 13:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
Почтовый адрес
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
Контактный телефон
+7 495 748-64-24 доб. 3091
Факс
+7 495 748-64-23
Адрес электронной почты
vpantushin@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пантюшин Владислав Юльевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Тойота Королла (У 622 УР 199)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Тойота Королла (У 622 УР 199)
Начальная цена
513 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Зарубежнефть
Все закупки и тендеры Зарубежнефть
Адрес местонахождения
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
29.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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