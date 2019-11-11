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    Главная / Торги / АО «Зарубежнефть» (Продавец) объявляет процедуру продажи посредством публичного предложения на право заключения договора купли-продажи на объект движимого имущества «Тойота Королла (У 622 УР 199)»

    АО «Зарубежнефть» (Продавец) объявляет процедуру продажи посредством публичного предложения на право заключения договора купли-продажи на объект движимого имущества «Тойота Королла (У 622 УР 199)»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.11.2019 12:0011.11.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945144Дата и время окончания срока приема заявок Тойота Королла (У 622 УР 199)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945144

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    АО «Зарубежнефть» (Продавец) объявляет процедуру продажи посредством публичного предложения на право заключения договора купли-продажи на объект движимого имущества «Тойота Королла (У 622 УР 199)»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Публичное предложение

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 13:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1_Извещение_ТС_Королла_публичное

    2_Документация_ТС_Королла_публичное

    Сведения Тойота

    Договор на 622 Короллу

    формы

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Зарубежнефть
    Все закупки и тендеры Зарубежнефть

    Юридический адрес

    101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1

    Почтовый адрес

    101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 748-64-24 доб. 3091

    Факс

    +7 495 748-64-23

    Адрес электронной почты

    vpantushin@nestro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пантюшин Владислав Юльевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    нефть

    Список лотов

    Лот 1

    Тойота Королла (У 622 УР 199)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945144Подведение итогов не позднее Тойота Королла (У 622 УР 199)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Тойота Королла (У 622 УР 199)

    Начальная цена

    513 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Зарубежнефть»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Зарубежнефть
    Все закупки и тендеры Зарубежнефть

    Адрес местонахождения

    101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    29.1

    Средства автотранспортные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тойота Королла (У 622 УР 199)"

    Кол-во: 1

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