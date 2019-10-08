Открытый конкурс в электронной форме, участниками которого вправе быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства № 75/ОКЭ-АО «ВРК-3»/2019/CД на право заключения договора на выполнение работ по изготовлению оборудования производственно-технологического назначения

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908350738 Уникальный номер закупки 75/ОКЭ-АО «ВРК-3»/2019/CД Номер закупки Наименование закупки Открытый конкурс в электронной форме, участниками которого вправе быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства № 75/ОКЭ-АО «ВРК-3»/2019/CД на право заключения договора на выполнение работ по изготовлению оборудования производственно-технологического назначения Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Способ реализации Дата публикации

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