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Номер извещения
31908346599
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работы по установке коммерческих узлов учета тепло-вой энергии на выходах в направлении "Верхнего" и "Нижнего" по-селков по адресу: г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28, в соответ-ствии с техническим заданием (приложение 1), локальным сметным расчетом № 1 (приложение 2), локальным сметным расчетом № 2 (приложение 3)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 12:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Почтовый адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Контактный телефон
+7 342 262-71-17
Факс
+7 342 284-54-54
Адрес электронной почты
kin680@iskra.perm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Красносельских Ирина Николаевна
Место рассмотрения предложений
614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО «НПО «Искра»
Закупки и тендеры Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха
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Выполнение работы по установке коммерческих узлов учета тепловой энергии на выходах в направлении "Верхнего" и "Нижнего" поселков по адресу: г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28, в соответствии с техническим заданием (приложение 1), локальным сметным расчетом № 1 (приложение 2), локальным сметным расчетом № 2 (приложение 3)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.10.2019 21:59 GMT +310.10.2019 21:5910.10.2019 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908346599Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работы по установке коммерческих узлов учета тепловой энергии на выходах в направлении "Верхнего" и "Нижнего" поселков по адресу: г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28, в соответствии с техническим заданием (приложение 1), локальным сметным расчетом № 1 (приложение 2), локальным сметным расчетом № 2 (приложение 3)614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО «НПО «Искра»
Дата и время вскрытия заявок
10.10.2019 21:5910.10.2019 21:5910.10.2019 21:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908346599Дата и время вскрытия заявок Выполнение работы по установке коммерческих узлов учета тепловой энергии на выходах в направлении "Верхнего" и "Нижнего" поселков по адресу: г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28, в соответствии с техническим заданием (приложение 1), локальным сметным расчетом № 1 (приложение 2), локальным сметным расчетом № 2 (приложение 3)614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО «НПО «Искра»
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.11.201911.11.2019 21:5911.11.2019 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908346599Подведение итогов не позднее Выполнение работы по установке коммерческих узлов учета тепловой энергии на выходах в направлении "Верхнего" и "Нижнего" поселков по адресу: г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28, в соответствии с техническим заданием (приложение 1), локальным сметным расчетом № 1 (приложение 2), локальным сметным расчетом № 2 (приложение 3)614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО «НПО «Искра»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работы по установке коммерческих узлов учета тепловой энергии на выходах в направлении "Верхнего" и "Нижнего" поселков по адресу: г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28, в соответствии с техническим заданием (приложение 1), локальным сметным расчетом № 1 (приложение 2), локальным сметным расчетом № 2 (приложение 3)
Начальная цена
1 036 989,72
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО Искра
Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра
Адрес местонахождения
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
43.22.12.160
43.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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