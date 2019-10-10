Выполнение работы по установке коммерческих узлов учета тепло-вой энергии на выходах в направлении "Верхнего" и "Нижнего" по-селков по адресу: г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28, в соответ-ствии с техническим заданием (приложение 1), локальным сметным расчетом № 1 (приложение 2), локальным сметным расчетом № 2 (приложение 3)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31908346599 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работы по установке коммерческих узлов учета тепло-вой энергии на выходах в направлении "Верхнего" и "Нижнего" по-селков по адресу: г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28, в соответ-ствии с техническим заданием (приложение 1), локальным сметным расчетом № 1 (приложение 2), локальным сметным расчетом № 2 (приложение 3) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

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