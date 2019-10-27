www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП945126
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Публичное предложение по продаже административного здания, нежилого строения (вспомогательное здание ТУМГ) и нежилого строения (гараж) расположенных по адресу: г. Тюмень, ул. Луначарского, 22, строения 1, 2, 3. Продавец: ООО «Газпром трансгаз Сургут».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Публичное предложение
Способ реализации
Дата публикации
28.09.2019 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
Почтовый адрес
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
Контактный телефон
+7 495 908-82-54
Факс
--
Адрес электронной почты
info@realstand.ru
Ф.И.О. контактного лица
Серегина Надежда Юрьевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
- административное здание, 1-2-этажный, общая площадь 340,5 кв. м., лит. А3, А5, А6, адрес: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 22, строение 3, инв. №100000000070; - нежилое строение (гараж), литер А2, общая площадь 323,9 кв. м., адрес: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 22, строение 2, инв. №100000000080; - нежилое строение (вспомогательное здание ТУМГ), литера А1, общая площадь 185,1 кв. м., адрес: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 22, строение 1, инв. №100000888170.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945126Подведение итогов не позднее - административное здание, 1-2-этажный, общая площадь 340,5 кв. м., лит. А3, А5, А6, адрес: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 22, строение 3, инв. №100000000070; - нежилое строение (гараж), литер А2, общая площадь 323,9 кв. м., адрес: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 22, строение 2, инв. №100000000080; - нежилое строение (вспомогательное здание ТУМГ), литера А1, общая площадь 185,1 кв. м., адрес: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 22, строение 1, инв. №100000888170. г. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
- административное здание, 1-2-этажный, общая площадь 340,5 кв. м., лит. А3, А5, А6, адрес: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 22, строение 3, инв. №100000000070; - нежилое строение (гараж), литер А2, общая площадь 323,9 кв. м., адрес: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 22, строение 2, инв. №100000000080; - нежилое строение (вспомогательное здание ТУМГ), литера А1, общая площадь 185,1 кв. м., адрес: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 22, строение 1, инв. №100000888170.
Начальная цена
31 425 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТ ГРУПП
Все закупки и тендеры СТ ГРУПП
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
41.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.