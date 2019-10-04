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Номер извещения
31908346452
Уникальный номер закупки
658/49-ЗКЦ
Наименование закупки
Право заключения договора на выполнение работ по замене и прочистке стояков ливневой канализации по корпусам завода согласно предоставленных заявок от подразделений предприятия (цех, отдел), ПАО «МЗИК».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 12:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
Почтовый адрес
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
Контактный телефон
+7 343 329-55-91
Факс
+7 343 331-17-97
Адрес электронной почты
Ksenia_nikolaevna@icloud.com
Ф.И.О. контактного лица
Березина Ксения Николаевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха
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Выполнение работ по замене и прочистке стояков ливневой канализации по корпусам завода согласно предоставленных заявок от подразделений предприятия (цех, отдел), ПАО "МЗИК"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.10.201910.10.2019 21:0010.10.2019 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908346452Подведение итогов не позднее Выполнение работ по замене и прочистке стояков ливневой канализации по корпусам завода согласно предоставленных заявок от подразделений предприятия (цех, отдел), ПАО "МЗИК"Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по замене и прочистке стояков ливневой канализации по корпусам завода согласно предоставленных заявок от подразделений предприятия (цех, отдел), ПАО "МЗИК"
Начальная цена
2 776 344,94
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 комплект
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ПАО «МЗИК» 620017 г. Екатеринбург, проспект Космонавтов,18..Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЗИК
Все закупки и тендеры ПАО МЗИК
Адрес местонахождения
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
43.22.11.190
43.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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