Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок начала выполнения ремонтных работ – 01.11.2019г. Срок окончания выполнения ремонтных работ – 20.11.2020г. Оплата производится по безналичному расчету в течение 10 календарных дней за фактически выполненные объемы работ и количество фактически применяемых материалов, на основании подписанных Актов сдачи-приемки выполненных работ (ф.№КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затратах (ф.№КС-3) и предоставления счета на оплату. Счета-фактуры выставляются Подрядчиком в адрес Заказчика одновременно с подписанием Акта о приемки выполненных работ (ф.№ КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затратах (ф. № КС-3). Датой выполнения работ является дата подписания Акта сдачи - приемки выполненных работ (ф.№КС-2) Заказчиком.