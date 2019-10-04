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    Главная / Торги / Право заключения договора на выполнение работ по замене и прочистке стояков ливневой канализации по корпусам завода согласно предоставленных заявок от подразделений предприятия (цех, отдел), ПАО «МЗИК».

    Право заключения договора на выполнение работ по замене и прочистке стояков ливневой канализации по корпусам завода согласно предоставленных заявок от подразделений предприятия (цех, отдел), ПАО «МЗИК».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 06:0004.10.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908346452Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по замене и прочистке стояков ливневой канализации по корпусам завода согласно предоставленных заявок от подразделений предприятия (цех, отдел), ПАО "МЗИК"ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908346452

    Уникальный номер закупки

    658/49-ЗКЦ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Право заключения договора на выполнение работ по замене и прочистке стояков ливневой канализации по корпусам завода согласно предоставленных заявок от подразделений предприятия (цех, отдел), ПАО «МЗИК».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок для СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 12:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение (документация) о закупке

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 329-55-91

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    Ksenia_nikolaevna@icloud.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Березина Ксения Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Закупки и тендеры Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по замене и прочистке стояков ливневой канализации по корпусам завода согласно предоставленных заявок от подразделений предприятия (цех, отдел), ПАО "МЗИК"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.10.201910.10.2019 21:0010.10.2019 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908346452Подведение итогов не позднее Выполнение работ по замене и прочистке стояков ливневой канализации по корпусам завода согласно предоставленных заявок от подразделений предприятия (цех, отдел), ПАО "МЗИК"Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по замене и прочистке стояков ливневой канализации по корпусам завода согласно предоставленных заявок от подразделений предприятия (цех, отдел), ПАО "МЗИК"

    Начальная цена

    2 776 344,94

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 комплект

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ПАО «МЗИК» 620017 г. Екатеринбург, проспект Космонавтов,18..Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок начала выполнения ремонтных работ – 01.11.2019г. Срок окончания выполнения ремонтных работ – 20.11.2020г. Оплата производится по безналичному расчету в течение 10 календарных дней за фактически выполненные объемы работ и количество фактически применяемых материалов, на основании подписанных Актов сдачи-приемки выполненных работ (ф.№КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затратах (ф.№КС-3) и предоставления счета на оплату. Счета-фактуры выставляются Подрядчиком в адрес Заказчика одновременно с подписанием Акта о приемки выполненных работ (ф.№ КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затратах (ф. № КС-3). Датой выполнения работ является дата подписания Акта сдачи - приемки выполненных работ (ф.№КС-2) Заказчиком.
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    43.22.11.190

    Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.22

    Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха"

    Кол-во: 1

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