Поставка настольного сверлильно-резьбонарезного станка BSHR.25

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Сроки поставки и доставки товаров: Все обязательства Поставщика по поставке оборудования Покупателю должны быть исполнены не позднее 90 (девяноста) календарных дней с момента заключения договора согласно Спецификации. Досрочная поставка оборудования разрешается с согласия Покупателя. 1.1 Покупатель перечисляет на расчетный счет Продавца сумму в размере 50% от стоимости оборудования в размере рублевого эквивалента – _______________ (______________________________) Евро ____ центов, в том числе НДС 20% - ________________ Евро в течение 30 (тридцати) дней c даты подписания договора и получения счета на оплату, при предоставлении Покупателю безотзывной банковской гарантии. Оригинал безотзывной банковской гарантии на первый авансовый платеж предоставляется Поставщиком в адрес Покупателя в течение 20 (двадцати) банковских дней от даты подписания договора на срок равный сроку поставки плюс 60(шестьдесят) рабочих дней. Обеспечение возврата аванса по выбору поставщика так же может быть предоставлено в виде обеспечительного платежа в размере 50% от общей стоимости договора, который перечисляется на р/счет Покупателя. Реквизиты расчетного счета ПАО «МЗИК»: р/сч 40702810316110101593, к/сч 30101810500000000674, БИК 046577674, Уральский банк ПАО Сбербанк». Назначение платежа: Перечисление денежных средств Покупателю (ПАО «МЗИК») - обеспечительный платеж по договору на поставку настольного сверлильно-резьбонарезного станка. Возврат обеспечительного платежа производится путем перечисления денежных средств на р/счет Поставщика в течение 60(шестидесяти) рабочих дней с момента поставки оборудования на склад Покупателя, подписания Акта приема-передачи оборудования и предоставления отгрузочных документов. 1.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение возврата аванса перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать возврат аванса по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить Покупателю иное (новое) надлежащее обеспечение возврата аванса по Договору на тех же условиях и в том же размере. 1.3. Покупатель перечисляет на расчетный счет Продавца сумму в размере 50% от стоимости оборудования в размере рублевого эквивалента ___________________ (_________________________________) Евро ___ центов, в том числе НДС 20% - ________________________ Евро в течение 30 (тридцати) дней с момента перехода права собственности на Оборудование от Продавца к Покупателю согласно п.п. 5.3. настоящего Договора.