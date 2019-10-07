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    Главная / Торги / Поставка настольного сверлильно-резьбонарезного станка BSHR.25

    Поставка настольного сверлильно-резьбонарезного станка BSHR.25

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2019 16:0007.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908347348Дата и время окончания срока приема заявок Поставка настольного сверлильно-резьбонарезного станка BSHR.25ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908347348

    Уникальный номер закупки

    662/63-А

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка настольного сверлильно-резьбонарезного станка BSHR.25

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Аукцион на понижение СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 14:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 327-60-65

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupka_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хасанов Александр Тахирович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Закупки и тендеры Оборудование металлообрабатывающее

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка настольного сверлильно-резьбонарезного станка BSHR.25

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.10.201923.10.2019 16:0023.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908347348Подведение итогов не позднее Поставка настольного сверлильно-резьбонарезного станка BSHR.25Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка настольного сверлильно-резьбонарезного станка BSHR.25

    Начальная цена

    18 982,00

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    50% от стоимости оборудования

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Сроки поставки и доставки товаров: Все обязательства Поставщика по поставке оборудования Покупателю должны быть исполнены не позднее 90 (девяноста) календарных дней с момента заключения договора согласно Спецификации. Досрочная поставка оборудования разрешается с согласия Покупателя. 1.1 Покупатель перечисляет на расчетный счет Продавца сумму в размере 50% от стоимости оборудования в размере рублевого эквивалента – _______________ (______________________________) Евро ____ центов, в том числе НДС 20% - ________________ Евро в течение 30 (тридцати) дней c даты подписания договора и получения счета на оплату, при предоставлении Покупателю безотзывной банковской гарантии. Оригинал безотзывной банковской гарантии на первый авансовый платеж предоставляется Поставщиком в адрес Покупателя в течение 20 (двадцати) банковских дней от даты подписания договора на срок равный сроку поставки плюс 60(шестьдесят) рабочих дней. Обеспечение возврата аванса по выбору поставщика так же может быть предоставлено в виде обеспечительного платежа в размере 50% от общей стоимости договора, который перечисляется на р/счет Покупателя. Реквизиты расчетного счета ПАО «МЗИК»: р/сч 40702810316110101593, к/сч 30101810500000000674, БИК 046577674, Уральский банк ПАО Сбербанк». Назначение платежа: Перечисление денежных средств Покупателю (ПАО «МЗИК») - обеспечительный платеж по договору на поставку настольного сверлильно-резьбонарезного станка. Возврат обеспечительного платежа производится путем перечисления денежных средств на р/счет Поставщика в течение 60(шестидесяти) рабочих дней с момента поставки оборудования на склад Покупателя, подписания Акта приема-передачи оборудования и предоставления отгрузочных документов. 1.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение возврата аванса перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать возврат аванса по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить Покупателю иное (новое) надлежащее обеспечение возврата аванса по Договору на тех же условиях и в том же размере. 1.3. Покупатель перечисляет на расчетный счет Продавца сумму в размере 50% от стоимости оборудования в размере рублевого эквивалента ___________________ (_________________________________) Евро ___ центов, в том числе НДС 20% - ________________________ Евро в течение 30 (тридцати) дней с момента перехода права собственности на Оборудование от Продавца к Покупателю согласно п.п. 5.3. настоящего Договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    28.41.22.140

    Станки гайконарезные и резьбонарезные металлорежущие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.41

    Производство металлообрабатывающего оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство металлообрабатывающего оборудования"

    Кол-во: 1

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