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Номер извещения
ГП945124
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Разработка конструкторской документации дисбалансного редуктора UG 80 выбивной решётки.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 12:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 911 111-33-45
Факс
Адрес электронной почты
Sofiya.Prokopyeva@iz-lp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Прокопьева София Станиславовна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Разработка конструкторской документации дисбалансного редуктора UG 80 выбивной решётки.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.10.2019 11:00 GMT +324.10.2019 11:0024.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945124Дата и время окончания срока приема заявок Разработка конструкторской документации дисбалансного редуктора UG 80 выбивной решётки. Колпино
Дата и время вскрытия заявок
24.10.2019 11:00GMT +324.10.2019 11:0024.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945124Дата и время вскрытия заявок Разработка конструкторской документации дисбалансного редуктора UG 80 выбивной решётки. Колпино
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.10.201924.10.2019 11:0024.10.2019 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945124Дата окончания срока рассмотрения заявок Разработка конструкторской документации дисбалансного редуктора UG 80 выбивной решётки. Колпино
Подведение итогов не позднее
23.12.2019 11:0023.12.2019 11:0023.12.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945124Подведение итогов не позднее Разработка конструкторской документации дисбалансного редуктора UG 80 выбивной решётки. Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка конструкторской документации дисбалансного редуктора UG 80 выбивной решётки.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
На территории ЗаказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
71.12.19.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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