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    Главная / Торги / Разработка конструкторской документации дисбалансного редуктора UG 80 выбивной решётки.

    Разработка конструкторской документации дисбалансного редуктора UG 80 выбивной решётки.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.10.2019 11:0024.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945124Дата и время окончания срока приема заявок Разработка конструкторской документации дисбалансного редуктора UG 80 выбивной решётки. КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945124

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Разработка конструкторской документации дисбалансного редуктора UG 80 выбивной решётки.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 12:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Извещение о проведении закупки

    2x3UG80 Руководство по эксплуатации

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 911 111-33-45

    Факс

    Адрес электронной почты

    Sofiya.Prokopyeva@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прокопьева София Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка конструкторской документации дисбалансного редуктора UG 80 выбивной решётки.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.10.2019 11:00 GMT +324.10.2019 11:0024.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945124Дата и время окончания срока приема заявок Разработка конструкторской документации дисбалансного редуктора UG 80 выбивной решётки. Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    24.10.2019 11:00GMT +324.10.2019 11:0024.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945124Дата и время вскрытия заявок Разработка конструкторской документации дисбалансного редуктора UG 80 выбивной решётки. Колпино

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.10.201924.10.2019 11:0024.10.2019 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945124Дата окончания срока рассмотрения заявок Разработка конструкторской документации дисбалансного редуктора UG 80 выбивной решётки. Колпино

    Подведение итогов не позднее

    23.12.2019 11:0023.12.2019 11:0023.12.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945124Подведение итогов не позднее Разработка конструкторской документации дисбалансного редуктора UG 80 выбивной решётки. Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.201923.12.2019 11:0023.12.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945124Подведение итогов не позднее Разработка конструкторской документации дисбалансного редуктора UG 80 выбивной решётки. Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка конструкторской документации дисбалансного редуктора UG 80 выбивной решётки.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    На территории ЗаказчикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Расчёт осуществляется путём безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания акта выполненных работ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    71.12.19.000

    Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка конструкторской документации дисбалансного редуктора UG 80 выбивной решётки. "

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