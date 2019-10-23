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Номер извещения
ГП945125
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Капитальный ремонт окон в помещениях №3, 6, 7 АБК сталеплавильного цеха №8
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 12:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38 доб. 7102
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Igor.Fedorov2@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Федоров Игорь Николаевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Капитальный ремонт окон в помещениях №3, 6, 7 АБК сталеплавильного цеха №8
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2019 12:30 GMT +323.10.2019 12:3023.10.2019 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945125Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт окон в помещениях №3, 6, 7 АБК сталеплавильного цеха №8Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
23.10.2019 12:3023.10.2019 12:3023.10.2019 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945125Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт окон в помещениях №3, 6, 7 АБК сталеплавильного цеха №8Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
29.11.2019 16:3029.11.2019 16:3029.11.2019 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945125Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт окон в помещениях №3, 6, 7 АБК сталеплавильного цеха №8Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт окон в помещениях №3, 6, 7 АБК сталеплавильного цеха №8
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с утвержденным техническим заданием. Стоимость ремонта окон необходимо указать за каждое окно в отдельности.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Колпино, промышленная площадка Ижорские заводы, АБК сталеплавильного цеха №8Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
43.34.20.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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