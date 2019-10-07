Право заключения договора на поставку патрона и кулачков (Проект №222-19)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка Товара осуществляется в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с момента подписания договора, в соответствии с проектом договора (Приложение №4 к Извещению №195/300-2019). Оплата Товара производится в течение 30 (тридцати) календарных дней после осуществления поставки, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.