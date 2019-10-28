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    Главная / Торги / АО «Зарубежнефть» (Организатор продажи) объявляет процедуру продажи посредством публичного предложения на право заключения договора купли-продажи с ООО «Ульяновскнефтегаз» (Продавец) на продажу объекта движимого имущества - Трактор Т-170 28-12 (УО 2812 73)

    АО «Зарубежнефть» (Организатор продажи) объявляет процедуру продажи посредством публичного предложения на право заключения договора купли-продажи с ООО «Ульяновскнефтегаз» (Продавец) на продажу объекта движимого имущества - Трактор Т-170 28-12 (УО 2812 73)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.10.2019 12:0028.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945141Дата и время окончания срока приема заявок Трактор Т-170 28-12 (УО 2812 73)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945141

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    АО «Зарубежнефть» (Организатор продажи) объявляет процедуру продажи посредством публичного предложения на право заключения договора купли-продажи с ООО «Ульяновскнефтегаз» (Продавец) на продажу объекта движимого имущества - Трактор Т-170 28-12 (УО 2812 73)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Публичное предложение

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 13:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1_Извещение_ТС_Трактор_публичное

    2_Документация_ТС_Трактор_публичное

    Сведения о тракторе Т-170 (УО 2812 73)

    Договор УНГ Бульдозер Т-170 (УО 2812 73)

    формы

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Зарубежнефть
    Все закупки и тендеры Зарубежнефть

    Юридический адрес

    101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1

    Почтовый адрес

    101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 748-64-24 доб. 3091

    Факс

    +7 495 748-64-23

    Адрес электронной почты

    vpantushin@nestro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пантюшин Владислав Юльевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    нефть

    Список лотов

    Лот 1

    Трактор Т-170 28-12 (УО 2812 73)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945141Подведение итогов не позднее Трактор Т-170 28-12 (УО 2812 73)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Трактор Т-170 28-12 (УО 2812 73)

    Начальная цена

    124 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Зарубежнефть»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ульяновскнефтегаз
    Все закупки и тендеры Ульяновскнефтегаз

    Адрес местонахождения

    433871, Российская Федерация, Ульяновская область, Новоспасское, пос.Сельхозтехники, пос.Сельхозтехники, д.5

    Классификатор ОКПД2

    29.1

    Средства автотранспортные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трактор Т-170 28-12 (УО 2812 73)"

    Кол-во: 1

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