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Номер извещения
31908346027
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Токарно-винторезный станок СТ 16к25В (или аналог)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 11:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33
Почтовый адрес
141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33
Контактный телефон
+7 968 952-70-54
Факс
+7 495 573-83-47
Адрес электронной почты
tender@npofakel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Денисов Александр Владимирович
Место рассмотрения предложений
Химки
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Универсальный токарный станок СТ 16к25В
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.10.2019 10:00 GMT +309.10.2019 10:0009.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908346027Дата и время окончания срока приема заявок Универсальный токарный станок СТ 16к25ВХимки
Дата и время вскрытия заявок
09.10.2019 10:0009.10.2019 10:0009.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908346027Дата и время вскрытия заявок Универсальный токарный станок СТ 16к25ВХимки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Универсальный токарный станок СТ 16к25В
Начальная цена
3 257 536,72
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к проекту договора)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
141401, Московская область, г. Химки, ул. Академика Грушина, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО МКБ Факел
Все закупки и тендеры АО МКБ Факел
Адрес местонахождения
141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33
28.41.21
28.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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