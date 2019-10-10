Оснащение автопарка АО «Сибирское ПГО» системой мониторинга транспорта, сервисное обслуживание.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оплаты: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания документов о приемке товара/акта выполненных работ. Поставка оборудования осуществляется в срок до 10 (десяти) календарных дней с момента заключения договора. Срок установки оборудования в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Исполнителем заявки, направленной Заказчиком на юридический адрес Исполнителя заказным письмом или на адрес электронной почты или по факсу (не более 5 заявок). Сервисное облуживание в течение 1 года.