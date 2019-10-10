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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31908346100
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оснащение автопарка АО «Сибирское ПГО» системой мониторинга транспорта, сервисное обслуживание
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 11:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660020, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ БЕРЕЗИНА, 3Д,
Почтовый адрес
660020, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Березина, д. 3Д
Контактный телефон
+7 391 201-87-60
Факс
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Адрес электронной почты
MaryasovaSV@rusgeology.ru
Ф.И.О. контактного лица
Марьясова С. В.
Место рассмотрения предложений
Красноярск
Закупки и тендеры Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура дистанционного управления
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оснащение автопарка АО «Сибирское ПГО» системой мониторинга транспорта, сервисное обслуживание.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оснащение автопарка АО «Сибирское ПГО» системой мониторинга транспорта, сервисное обслуживание.
Начальная цена
1 900 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
35 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Красноярский край, Березовский район, с. Есаулово, ул. Ворошилова, д.11АРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СИБИРСКОЕ ПГО
Все закупки и тендеры АО СИБИРСКОЕ ПГО
Адрес местонахождения
660020, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ БЕРЕЗИНА, 3Д,
660020, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Березина, д. 3Д
26.5
26.51.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 35
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