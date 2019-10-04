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Номер извещения
ГП945152
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Изготовление и поставка запчастей по чертежам
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 14:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1
Почтовый адрес
296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1
Контактный телефон
+7 365 652-81-64
Факс
+7 978 857-18-85
Адрес электронной почты
baturaev@sodaplant.ru
Ф.И.О. контактного лица
Батура Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
Красноперекопск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Вал 010.0691.00.00.07 ШТ 2 Вал-шестерня 010.0691.00.00.01 ШТ 2 Вал-шестерня 010.0691.00.00.03 ШТ 2 Вал-шестерня 010.0691.00.00.05 ШТ 2 Колесо зубчатое 010.0691.00.00.02 ШТ 2 Колесо зубчатое 010.0691.00.00.04 ШТ 2 Колесо зубчатое 010.0691.00.00.06 ШТ 2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 08:00 GMT +304.10.2019 08:0004.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945152Дата и время окончания срока приема заявок Вал 010.0691.00.00.07 ШТ 2 Вал-шестерня 010.0691.00.00.01 ШТ 2 Вал-шестерня 010.0691.00.00.03 ШТ 2 Вал-шестерня 010.0691.00.00.05 ШТ 2 Колесо зубчатое 010.0691.00.00.02 ШТ 2 Колесо зубчатое 010.0691.00.00.04 ШТ 2 Колесо зубчатое 010.0691.00.00.06 ШТ 2 Красноперекопск
Подведение итогов не позднее
11.10.2019 14:0011.10.2019 14:0011.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945152Подведение итогов не позднее Вал 010.0691.00.00.07 ШТ 2 Вал-шестерня 010.0691.00.00.01 ШТ 2 Вал-шестерня 010.0691.00.00.03 ШТ 2 Вал-шестерня 010.0691.00.00.05 ШТ 2 Колесо зубчатое 010.0691.00.00.02 ШТ 2 Колесо зубчатое 010.0691.00.00.04 ШТ 2 Колесо зубчатое 010.0691.00.00.06 ШТ 2 Красноперекопск
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
11.10.201911.10.2019 14:0011.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945152Подведение итогов не позднее Вал 010.0691.00.00.07 ШТ 2 Вал-шестерня 010.0691.00.00.01 ШТ 2 Вал-шестерня 010.0691.00.00.03 ШТ 2 Вал-шестерня 010.0691.00.00.05 ШТ 2 Колесо зубчатое 010.0691.00.00.02 ШТ 2 Колесо зубчатое 010.0691.00.00.04 ШТ 2 Колесо зубчатое 010.0691.00.00.06 ШТ 2 Красноперекопск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Вал 010.0691.00.00.07 ШТ 2 Вал-шестерня 010.0691.00.00.01 ШТ 2 Вал-шестерня 010.0691.00.00.03 ШТ 2 Вал-шестерня 010.0691.00.00.05 ШТ 2 Колесо зубчатое 010.0691.00.00.02 ШТ 2 Колесо зубчатое 010.0691.00.00.04 ШТ 2 Колесо зубчатое 010.0691.00.00.06 ШТ 2
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Вал 010.0691.00.00.07 ШТ 2 Вал-шестерня 010.0691.00.00.01 ШТ 2 Вал-шестерня 010.0691.00.00.03 ШТ 2 Вал-шестерня 010.0691.00.00.05 ШТ 2 Колесо зубчатое 010.0691.00.00.02 ШТ 2 Колесо зубчатое 010.0691.00.00.04 ШТ 2 Колесо зубчатое 010.0691.00.00.06 ШТ 2
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
СРТ- Республика Крым, г. Красноперекопск, ул.Проектная, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1
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Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
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