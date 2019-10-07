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Номер извещения
31908347756
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ БЕЗ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ В ЦЕХАХ 017, 222, 115 ОТДЕЛЕ 610 (ЦНТ), ОТДЕЛЕ 968
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 14:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Контактный телефон
+7 495 286-93-45
Факс
+7 495 286-92-14
Адрес электронной почты
Vladislav.Sidorov@npoem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сидоров Владислав Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Химки
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Техническое обслуживание систем вентиляции в цехах 017, 222, 115 отделе 610 (ЦНТ), отделе 968
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2019 12:00 GMT +307.10.2019 12:0007.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908347756Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание систем вентиляции в цехах 017, 222, 115 отделе 610 (ЦНТ), отделе 968Химки
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2019 12:0007.10.2019 12:0007.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908347756Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание систем вентиляции в цехах 017, 222, 115 отделе 610 (ЦНТ), отделе 968Химки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание систем вентиляции в цехах 017, 222, 115 отделе 610 (ЦНТ), отделе 968
Начальная цена
2 379 300,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствие с условиями проекта договора, закупочной документации, технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствие с условиями проекта договора, закупочной документации, технического заданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "НПО Энергомаш"
Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
33.12.18.000
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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