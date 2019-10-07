ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ БЕЗ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ В ЦЕХАХ 017, 222, 115 ОТДЕЛЕ 610 (ЦНТ), ОТДЕЛЕ 968

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31908347756 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ БЕЗ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ В ЦЕХАХ 017, 222, 115 ОТДЕЛЕ 610 (ЦНТ), ОТДЕЛЕ 968 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко"

Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш" Юридический адрес 141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1 Почтовый адрес 141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1 Контактный телефон +7 495 286-93-45 Факс +7 495 286-92-14 Адрес электронной почты Vladislav.Sidorov@npoem.ru Ф.И.О. контактного лица Сидоров Владислав Сергеевич Место рассмотрения предложений Химки Закупки и тендеры Московская область Закупки и тендеры Услуги по ремонту оборудования Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru