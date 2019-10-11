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Номер извещения
ГП945111
Уникальный номер закупки
2133/2019
Наименование закупки
продажа автомобиля Land Cruiser 76 в пгт. Магдагачи (Амурская обл.)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 11:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119415, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы, проспект Вернадского, 53
Почтовый адрес
119331, Российская Федерация, Москва, В-331, а/я 138
Контактный телефон
+7 909 540-02-33
Факс
+7 495 782-07-06
Адрес электронной почты
gavrilenko_ud@ooosgm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гавриленко Юрий Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Продается автомобиль Land Cruiser 76 в пгт. Магдагачи (Амурская обл.)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.10.2019 12:00 GMT +311.10.2019 12:0011.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945111Дата и время окончания срока приема заявок продается автомобиль Land Cruiser 76 в пгт. Магдагачи (Амурская обл.)Москва
Дата и время вскрытия заявок
11.10.2019 12:0011.10.2019 12:0011.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945111Дата и время вскрытия заявок продается автомобиль Land Cruiser 76 в пгт. Магдагачи (Амурская обл.)Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 12:0031.10.2019 12:0031.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945111Подведение итогов не позднее продается автомобиль Land Cruiser 76 в пгт. Магдагачи (Амурская обл.)Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продается автомобиль Land Cruiser 76 в пгт. Магдагачи (Амурская обл.)
Начальная цена
1 430 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙГАЗМОНТАЖ, ООО СГМ
Все закупки и тендеры СТРОЙГАЗМОНТАЖ, ООО СГМ
Адрес местонахождения
119415, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы, проспект Вернадского, 53
119331, Российская Федерация, Москва, В-331, а/я 138
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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