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Номер извещения
31908346012
Уникальный номер закупки
10/ГМЧ-2019/ЗПЭФ
Наименование закупки
Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 11:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
369001, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Космонавтов, 60А
Почтовый адрес
369001, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Космонавтов, 60А
Контактный телефон
+7 8782 27-62-30
Факс
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Адрес электронной почты
a.aysanov@mrgkchr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Айсанов Ахмед Юсуфович
Место рассмотрения предложений
Черкесск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника
Начальная цена
359 760,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
10 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ЧЕРКЕССК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ЧЕРКЕССК
Адрес местонахождения
369001, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Космонавтов, 60А
26.40.3
26.40.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
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