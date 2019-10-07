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    Главная / Торги / Отбор организации на право заключения договора на оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Таганроге согласно приказу Минздравсоцразвития Российской Федерации № 302Н от 12.04.2011

    Отбор организации на право заключения договора на оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Таганроге согласно приказу Минздравсоцразвития Российской Федерации № 302Н от 12.04.2011

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2019 11:5907.10.2019 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908345842Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Таганроге согласно приказу Минздравсоцразвития Российской Федерации № 302Н от 12.04.2011Ростов-На-ДонуПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908345842

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Отбор организации на право заключения договора на оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Таганроге согласно приказу Минздравсоцразвития Российской Федерации № 302Н от 12.04.2011

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 11:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Докуметация

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ

    Юридический адрес

    344022, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КИРОВСКИЙ, 40, А,

    Почтовый адрес

    344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А

    Контактный телефон

    +7 863 203-61-61 доб. 1456

    Факс

    +7 863 265-03-60

    Адрес электронной почты

    zakupki@rostovoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Козырева Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Ростов-На-Дону

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Закупки и тендеры Услуги в области медицины прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Таганроге согласно приказу Минздравсоцразвития Российской Федерации № 302Н от 12.04.2011

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.10.201911.10.2019 15:0011.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908345842Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Таганроге согласно приказу Минздравсоцразвития Российской Федерации № 302Н от 12.04.2011Ростов-На-Дону

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Таганроге согласно приказу Минздравсоцразвития Российской Федерации № 302Н от 12.04.2011

    Начальная цена

    150 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о Закупке.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о Закупке.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о Закупке.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ

    Адрес местонахождения

    344022, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КИРОВСКИЙ, 40, А,

    344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А

    Классификатор ОКПД2

    86.90.19.190

    Услуги в области медицины прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    86.9

    Деятельность в области медицины прочая

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области медицины прочая"

    Кол-во: 1

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