Проведение процедуры Открытого запроса предложений в электронной форме «На право заключения договора, услуг по капитальному ремонту, замене и наладке высоковольтного оборудования (испытаниям) и проверке РЗА и Т РУ 10кВт РТП-3 4-го водоподъёма МЖК расположенного по адресу г. Ачинск, ш. Нефтяников, 5 ООО «Теплосеть» в 2019 году».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31908345780 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Проведение процедуры Открытого запроса предложений в электронной форме «На право заключения договора, услуг по капитальному ремонту, замене и наладке высоковольтного оборудования (испытаниям) и проверке РЗА и Т РУ 10кВт РТП-3 4-го водоподъёма МЖК расположенного по адресу г. Ачинск, ш. Нефтяников, 5 ООО «Теплосеть» в 2019 году». Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Теплосеть

Все закупки и тендеры Теплосеть Юридический адрес 662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11 Почтовый адрес 662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11 Контактный телефон +7 39151 9-05-17 Факс +7 39151 9-05-10 Адрес электронной почты Irina.Kolmakova@rusal.com Ф.И.О. контактного лица Колмакова Ирина Викторовна Место рассмотрения предложений ООО «Теплосеть» Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11 Закупки и тендеры Красноярский край Закупки и тендеры Услуги по ремонту электрического оборудования Ключевые слова: ремонт

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