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Номер извещения
31908345780
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение процедуры Открытого запроса предложений в электронной форме «На право заключения договора, услуг по капитальному ремонту, замене и наладке высоковольтного оборудования (испытаниям) и проверке РЗА и Т РУ 10кВт РТП-3 4-го водоподъёма МЖК расположенного по адресу г. Ачинск, ш. Нефтяников, 5 ООО «Теплосеть» в 2019 году».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 11:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11
Почтовый адрес
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11
Контактный телефон
+7 39151 9-05-17
Факс
+7 39151 9-05-10
Адрес электронной почты
Irina.Kolmakova@rusal.com
Ф.И.О. контактного лица
Колмакова Ирина Викторовна
Место рассмотрения предложений
ООО «Теплосеть» Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11
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Оказание услуг по капитальному ремонту (наладке) высоковольтного оборудования (испытаниям) и проверке РЗА и Т РУ-10 кВ РТП-3 4-го Водоподъема МЖК расположенного по адресу: г. Ачинск, ш. Нефтяников, 5 ООО «Теплосеть» в 2019 году».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.10.2019 10:00 GMT +321.10.2019 10:0021.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908345780Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по капитальному ремонту (наладке) высоковольтного оборудования (испытаниям) и проверке РЗА и Т РУ-10 кВ РТП-3 4-го Водоподъема МЖК расположенного по адресу: г. Ачинск, ш. Нефтяников, 5 ООО «Теплосеть» в 2019 году».ООО «Теплосеть» Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11
Дата и время вскрытия заявок
21.10.2019 10:0021.10.2019 10:0021.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908345780Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по капитальному ремонту (наладке) высоковольтного оборудования (испытаниям) и проверке РЗА и Т РУ-10 кВ РТП-3 4-го Водоподъема МЖК расположенного по адресу: г. Ачинск, ш. Нефтяников, 5 ООО «Теплосеть» в 2019 году».ООО «Теплосеть» Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11
Подведение итогов не позднее
25.11.2019 12:0025.11.2019 12:0025.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908345780Подведение итогов не позднее Оказание услуг по капитальному ремонту (наладке) высоковольтного оборудования (испытаниям) и проверке РЗА и Т РУ-10 кВ РТП-3 4-го Водоподъема МЖК расположенного по адресу: г. Ачинск, ш. Нефтяников, 5 ООО «Теплосеть» в 2019 году».ООО «Теплосеть» Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.11.201925.11.2019 12:0025.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908345780Подведение итогов не позднее Оказание услуг по капитальному ремонту (наладке) высоковольтного оборудования (испытаниям) и проверке РЗА и Т РУ-10 кВ РТП-3 4-го Водоподъема МЖК расположенного по адресу: г. Ачинск, ш. Нефтяников, 5 ООО «Теплосеть» в 2019 году».ООО «Теплосеть» Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по капитальному ремонту (наладке) высоковольтного оборудования (испытаниям) и проверке РЗА и Т РУ-10 кВ РТП-3 4-го Водоподъема МЖК расположенного по адресу: г. Ачинск, ш. Нефтяников, 5 ООО «Теплосеть» в 2019 году».
Начальная цена
1 333 552,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Теплосеть
Все закупки и тендеры Теплосеть
Адрес местонахождения
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11
33.14.1
33.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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