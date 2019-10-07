Отбор организации на право заключения договора на оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Семикаракорске согласно приказу Минздравсоцразвития Российской Федерации № 302Н от 12.04.2011

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908345803 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Отбор организации на право заключения договора на оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Семикаракорске согласно приказу Минздравсоцразвития Российской Федерации № 302Н от 12.04.2011 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Способ реализации Дата публикации

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