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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31908345718
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по предоставлению корпоративной мобильной связи для нужд АО «Сибирское ПГО»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 11:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660020, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ БЕРЕЗИНА, 3Д,
Почтовый адрес
660020, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Березина, д. 3Д
Контактный телефон
+7 391 201-87-60
Факс
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Адрес электронной почты
MaryasovaSV@rusgeology.ru
Ф.И.О. контактного лица
Марьясова С. В.
Место рассмотрения предложений
Красноярск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по предоставлению корпоративной мобильной связи
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.10.2019 10:00 GMT +310.10.2019 10:0010.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908345718Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению корпоративной мобильной связи Красноярск
Дата и время вскрытия заявок
10.10.2019 10:0010.10.2019 10:0010.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908345718Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению корпоративной мобильной связи Красноярск
Подведение итогов не позднее
16.10.2019 10:3016.10.2019 10:3016.10.2019 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908345718Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению корпоративной мобильной связи Красноярск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению корпоративной мобильной связи
Начальная цена
830 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 усл. ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Указано в техническом заданииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СИБИРСКОЕ ПГО
Все закупки и тендеры АО СИБИРСКОЕ ПГО
Адрес местонахождения
660020, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ БЕРЕЗИНА, 3Д,
660020, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Березина, д. 3Д
61.20
61.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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