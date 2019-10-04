запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на выполнение работ по ремонту противопожарного водопровода на площадке 3 АО «ИЭМЗ «Купол», расположенной по адресу: УР, Якшур-Бодьинский район, с. Заря.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908346209 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на выполнение работ по ремонту противопожарного водопровода на площадке 3 АО «ИЭМЗ «Купол», расположенной по адресу: УР, Якшур-Бодьинский район, с. Заря. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок для СМСП Способ реализации Дата публикации

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