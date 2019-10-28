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    Главная / Торги / Публичное предложение по продаже дома, расположенного по адресу: Брянская обл., Трубчевский р-он, село Плюсково, ул. Молодежная, д. 19 (Лот 9). Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».

    Публичное предложение по продаже дома, расположенного по адресу: Брянская обл., Трубчевский р-он, село Плюсково, ул. Молодежная, д. 19 (Лот 9). Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.10.2019 15:0028.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945098Дата и время окончания срока приема заявок (Инв. № 0004317) дом оператора ГРС Плюсково. г. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945098

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Публичное предложение по продаже дома, расположенного по адресу: Брянская обл., Трубчевский р-он, село Плюсково, ул. Молодежная, д. 19 (Лот 9). Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Публичное предложение

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 10:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о торгах

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТАНДАРТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    Почтовый адрес

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Контактный телефон

    +7 495 908-82-54

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    info@realstand.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Серегина Надежда Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    (Инв. № 0004317) дом оператора ГРС Плюсково.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945098Подведение итогов не позднее (Инв. № 0004317) дом оператора ГРС Плюсково. г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    (Инв. № 0004317) дом оператора ГРС Плюсково.

    Начальная цена

    1 595 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    41.20.1

    Здания жилые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "(Инв. № 0004317) дом оператора ГРС Плюсково."

    Кол-во: 1

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    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    6 535 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 09:25
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
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