www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31908345573
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Отбор организации на право заключения договора на оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в п. Орловском согласно приказу Минздравсоцразвития Российской Федерации № 302Н от 12.04.2011
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 10:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
344022, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КИРОВСКИЙ, 40, А,
Почтовый адрес
344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А
Контактный телефон
+7 863 203-61-61 доб. 1456
Факс
+7 863 265-03-60
Адрес электронной почты
zakupki@rostovoblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козырева Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ростов-На-Дону
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в п. Орловском согласно приказу Минздравсоцразвития Российской Федерации № 302Н от 12.04.2011
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.10.201911.10.2019 15:0011.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908345573Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в п. Орловском согласно приказу Минздравсоцразвития Российской Федерации № 302Н от 12.04.2011Ростов-На-Дону
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в п. Орловском согласно приказу Минздравсоцразвития Российской Федерации № 302Н от 12.04.2011
Начальная цена
105 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о Закупке.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о Закупке.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
Адрес местонахождения
344022, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КИРОВСКИЙ, 40, А,
344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А
86.90.19.190
86.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.