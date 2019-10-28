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    Главная / Торги / Открытый аукцион по продаже лома металла. Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».

    Открытый аукцион по продаже лома металла. Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.10.2019 12:0028.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945071Дата и время окончания срока приема заявок Лом металла 5А 58,335 Лом стальной 12А 0,639 Лом черных металлав 12А 7,605 Лом цветных металлов (алюминий А2) 0,036 Лом цветных металлов (алюминий) 0,009 Лом чугунный 0,371 г. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945071

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион по продаже лома металла. Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 10:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о торгах

    Пояснение по начальной цене

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТАНДАРТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    Почтовый адрес

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Контактный телефон

    +7 495 908-82-54

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    info@realstand.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Серегина Надежда Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    лом, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Лом металла 5А 58,335 Лом стальной 12А 0,639 Лом черных металлав 12А 7,605 Лом цветных металлов (алюминий А2) 0,036 Лом цветных металлов (алюминий) 0,009 Лом чугунный 0,371

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945071Подведение итогов не позднее Лом металла 5А 58,335 Лом стальной 12А 0,639 Лом черных металлав 12А 7,605 Лом цветных металлов (алюминий А2) 0,036 Лом цветных металлов (алюминий) 0,009 Лом чугунный 0,371 г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лом металла 5А 58,335 Лом стальной 12А 0,639 Лом черных металлав 12А 7,605 Лом цветных металлов (алюминий А2) 0,036 Лом цветных металлов (алюминий) 0,009 Лом чугунный 0,371

    Начальная цена

    798 808,24

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лом "

    Кол-во: 66.995

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