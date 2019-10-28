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Номер извещения
ГП945071
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион по продаже лома металла. Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 10:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
Почтовый адрес
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
Контактный телефон
+7 495 908-82-54
Факс
--
Адрес электронной почты
info@realstand.ru
Ф.И.О. контактного лица
Серегина Надежда Юрьевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лом металла 5А 58,335 Лом стальной 12А 0,639 Лом черных металлав 12А 7,605 Лом цветных металлов (алюминий А2) 0,036 Лом цветных металлов (алюминий) 0,009 Лом чугунный 0,371
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лом металла 5А 58,335 Лом стальной 12А 0,639 Лом черных металлав 12А 7,605 Лом цветных металлов (алюминий А2) 0,036 Лом цветных металлов (алюминий) 0,009 Лом чугунный 0,371
Начальная цена
798 808,24
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТ ГРУПП
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Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 66.995
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