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    Главная / Торги / поставка прокладки полипропиленовой

    поставка прокладки полипропиленовой

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.10.2019 16:0009.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945083Дата и время окончания срока приема заявок поставка прокладки полипропиленовойНовосибирскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945083

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка прокладки полипропиленовой

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 10:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    договор

    образец коммерческого предложения

    приложение к техническому заданию

    техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИБИРСКОЕ СТЕКЛО
    Все закупки и тендеры СИБСТЕКЛО

    Юридический адрес

    630047, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Даргомыжского, 8а

    Почтовый адрес

    630047, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Даргомыжского, 8а

    Контактный телефон

    +7 383 363-37-72 доб. 174

    Факс

    Адрес электронной почты

    semenov_a@ecran.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Семенов Андрей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Новосибирск

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка прокладки полипропиленовой

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.10.2019 16:00 GMT +309.10.2019 16:0009.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945083Дата и время окончания срока приема заявок поставка прокладки полипропиленовойНовосибирск

    Дата и время вскрытия заявок

    09.10.2019 16:0009.10.2019 16:0009.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945083Дата и время вскрытия заявок поставка прокладки полипропиленовойНовосибирск

    Подведение итогов не позднее

    11.10.2019 11:0011.10.2019 11:0011.10.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945083Подведение итогов не позднее поставка прокладки полипропиленовойНовосибирск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.10.201911.10.2019 11:0011.10.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945083Подведение итогов не позднее поставка прокладки полипропиленовойНовосибирск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка прокладки полипропиленовой

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    31 200 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    CPT Новосибирск, ул. Даргомыжского 8а Срок поставки до 10.11.2019г

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СИБСТЕКЛО
    Все закупки и тендеры СИБСТЕКЛО

    Адрес местонахождения

    630047, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Даргомыжского, 8а

    Классификатор ОКПД2

    22.22.19

    Изделия упаковочные пластмассовые прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "прокладка полипропиленовая"

    Кол-во: 31200

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