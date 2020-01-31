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    Главная / Торги / Выбор поставщика технологического оборудования специализированного комплекса для переработки навалочных грузов (СККН) «ВаниноТрансУголь». Второй этап развития комплекса – увеличение объемов перевалки угля до 24 млн. т/ год

    Выбор поставщика технологического оборудования специализированного комплекса для переработки навалочных грузов (СККН) «ВаниноТрансУголь». Второй этап развития комплекса – увеличение объемов перевалки угля до 24 млн. т/ год

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.01.2020 10:4531.01.2020 10:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945075Дата и время окончания срока приема заявок Поставка технологического оборудования специализированного комплекса для переработки навалочных грузов (СККН) для проекта «ВаниноТрансУголь». Второй этап развития комплекса – увеличение объемов перевалки угля до 24 млн. т/ год. р.п. ВаниноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945075

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выбор поставщика технологического оборудования специализированного комплекса для переработки навалочных грузов (СККН) «ВаниноТрансУголь». Второй этап развития комплекса – увеличение объемов перевалки угля до 24 млн. т/ год

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.09.2019 10:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП945075_second_parts_protocol.pdf

    Закупочная документация

    Приложение № 2

    Приложение № 1

    Анкета участника

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНОТРАНСУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ВТУ

    Юридический адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38

    Почтовый адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22

    Контактный телефон

    +7 4212 91-90-98 доб. 074

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    abramovge@vtu27.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Абрамов Геннадий Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    р.п. Ванино

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка технологического оборудования специализированного комплекса для переработки навалочных грузов (СККН) для проекта «ВаниноТрансУголь». Второй этап развития комплекса – увеличение объемов перевалки угля до 24 млн. т/ год.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.01.2020 10:45 GMT +331.01.2020 10:4531.01.2020 10:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945075Дата и время окончания срока приема заявок Поставка технологического оборудования специализированного комплекса для переработки навалочных грузов (СККН) для проекта «ВаниноТрансУголь». Второй этап развития комплекса – увеличение объемов перевалки угля до 24 млн. т/ год. р.п. Ванино

    Дата и время вскрытия заявок

    31.01.2020 10:4531.01.2020 10:4531.01.2020 10:45Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945075Дата и время вскрытия заявок Поставка технологического оборудования специализированного комплекса для переработки навалочных грузов (СККН) для проекта «ВаниноТрансУголь». Второй этап развития комплекса – увеличение объемов перевалки угля до 24 млн. т/ год. р.п. Ванино

    Подведение итогов не позднее

    06.02.2020 13:0006.02.2020 13:0006.02.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945075Подведение итогов не позднее Поставка технологического оборудования специализированного комплекса для переработки навалочных грузов (СККН) для проекта «ВаниноТрансУголь». Второй этап развития комплекса – увеличение объемов перевалки угля до 24 млн. т/ год. р.п. Ванино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.02.202006.02.2020 13:0006.02.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945075Подведение итогов не позднее Поставка технологического оборудования специализированного комплекса для переработки навалочных грузов (СККН) для проекта «ВаниноТрансУголь». Второй этап развития комплекса – увеличение объемов перевалки угля до 24 млн. т/ год. р.п. Ванино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка технологического оборудования специализированного комплекса для переработки навалочных грузов (СККН) для проекта «ВаниноТрансУголь». Второй этап развития комплекса – увеличение объемов перевалки угля до 24 млн. т/ год.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Хабаровский край, Ванинский муниципальный район, бухта Мучке, мыс Ая, строительная площадка Заказчика.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Аванс в размере суммарно до 30% от Цены Договора при условии предоставления Независимой банковской гарантии на возврат авансового платежа. Приемлемыми банками-эмитентами являются: ГПБ, ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк, Россельхозбанк.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВТУ
    Все закупки и тендеры АО ВТУ

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22

    Классификатор ОКПД2

    28.99.39.190

    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Закупочная документация

    05.02.2020

    Приложение № 1

    05.02.2020

    Приложение № 2

    05.02.2020

    Анкета участника

    05.02.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/566643/name/5e3bb5983503a4.26356229

    06.02.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка технологического оборудования специализированного комплекса для переработки навалочных грузов (СККН) для проекта «ВаниноТрансУголь». Второй этап развития комплекса – увеличение объемов перевалки угля до 24 млн. т/ год."

    Кол-во: 1

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