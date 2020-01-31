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Номер извещения
ГП945075
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выбор поставщика технологического оборудования специализированного комплекса для переработки навалочных грузов (СККН) «ВаниноТрансУголь». Второй этап развития комплекса – увеличение объемов перевалки угля до 24 млн. т/ год
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
27.09.2019 10:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38
Почтовый адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22
Контактный телефон
+7 4212 91-90-98 доб. 074
Факс
--
Адрес электронной почты
abramovge@vtu27.ru
Ф.И.О. контактного лица
Абрамов Геннадий Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
р.п. Ванино
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Поставка технологического оборудования специализированного комплекса для переработки навалочных грузов (СККН) для проекта «ВаниноТрансУголь». Второй этап развития комплекса – увеличение объемов перевалки угля до 24 млн. т/ год.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.01.2020 10:45 GMT +331.01.2020 10:4531.01.2020 10:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945075Дата и время окончания срока приема заявок Поставка технологического оборудования специализированного комплекса для переработки навалочных грузов (СККН) для проекта «ВаниноТрансУголь». Второй этап развития комплекса – увеличение объемов перевалки угля до 24 млн. т/ год. р.п. Ванино
Дата и время вскрытия заявок
31.01.2020 10:4531.01.2020 10:4531.01.2020 10:45Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945075Дата и время вскрытия заявок Поставка технологического оборудования специализированного комплекса для переработки навалочных грузов (СККН) для проекта «ВаниноТрансУголь». Второй этап развития комплекса – увеличение объемов перевалки угля до 24 млн. т/ год. р.п. Ванино
Подведение итогов не позднее
06.02.2020 13:0006.02.2020 13:0006.02.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945075Подведение итогов не позднее Поставка технологического оборудования специализированного комплекса для переработки навалочных грузов (СККН) для проекта «ВаниноТрансУголь». Второй этап развития комплекса – увеличение объемов перевалки угля до 24 млн. т/ год. р.п. Ванино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.02.202006.02.2020 13:0006.02.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945075Подведение итогов не позднее Поставка технологического оборудования специализированного комплекса для переработки навалочных грузов (СККН) для проекта «ВаниноТрансУголь». Второй этап развития комплекса – увеличение объемов перевалки угля до 24 млн. т/ год. р.п. Ванино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка технологического оборудования специализированного комплекса для переработки навалочных грузов (СККН) для проекта «ВаниноТрансУголь». Второй этап развития комплекса – увеличение объемов перевалки угля до 24 млн. т/ год.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Хабаровский край, Ванинский муниципальный район, бухта Мучке, мыс Ая, строительная площадка Заказчика.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22
28.99.39.190
Документация лота
Кол-во: 1
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