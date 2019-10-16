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    Главная / Торги / Поставка автобуса в соответствии с требованиями Договора, Спецификации (Приложение №1 к Договору).

    Поставка автобуса в соответствии с требованиями Договора, Спецификации (Приложение №1 к Договору).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.10.2019 10:0016.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908345199Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автобуса в соответствии с требованиями Договора, Спецификации (Приложение №1 к Договору).Йошкар-ОлаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908345199

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка автобуса в соответствии с требованиями Договора, Спецификации (Приложение №1 к Договору).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 10:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    Договор

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАРИЙСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ

    Юридический адрес

    424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,

    Почтовый адрес

    424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15

    Контактный телефон

    +7 8362 68-30-55

    Факс

    +7 8362 42-87-17

    Адрес электронной почты

    sozd@marimmz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самохина Валентина Алескандровна

    Место рассмотрения предложений

    Йошкар-Ола

    Закупки и тендеры Марий Эл Республика

    Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автобуса в соответствии с требованиями Договора, Спецификации (Приложение №1 к Договору).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.10.2019 10:00 GMT +316.10.2019 10:0016.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908345199Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автобуса в соответствии с требованиями Договора, Спецификации (Приложение №1 к Договору).Йошкар-Ола

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    23.10.2019 10:0023.10.2019 10:0023.10.2019 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908345199Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка автобуса в соответствии с требованиями Договора, Спецификации (Приложение №1 к Договору).Йошкар-Ола

    Дата и время проведения

    25.10.2019 10:0025.10.2019 10:0025.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31908345199Дата и время проведения Поставка автобуса в соответствии с требованиями Договора, Спецификации (Приложение №1 к Договору).Йошкар-Ола

    Подведение итогов не позднее

    28.10.2019 14:0028.10.2019 14:0028.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908345199Подведение итогов не позднее Поставка автобуса в соответствии с требованиями Договора, Спецификации (Приложение №1 к Договору).Йошкар-Ола

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.10.201928.10.2019 14:0028.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908345199Подведение итогов не позднее Поставка автобуса в соответствии с требованиями Договора, Спецификации (Приложение №1 к Договору).Йошкар-Ола

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автобуса в соответствии с требованиями Договора, Спецификации (Приложение №1 к Договору).

    Начальная цена

    742 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    424003, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, улица Суворова, 15Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ММЗ
    Все закупки и тендеры АО ММЗ

    Адрес местонахождения

    424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,

    424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15

    Классификатор ОКПД2

    29.10.30.130

    Автобусы, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 5 т

    Классификатор ОКВЭД2

    45.11.3

    Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая"

    Кол-во: 1

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