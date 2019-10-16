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Номер извещения
31908345199
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка автобуса в соответствии с требованиями Договора, Спецификации (Приложение №1 к Договору).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 10:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,
Почтовый адрес
424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15
Контактный телефон
+7 8362 68-30-55
Факс
+7 8362 42-87-17
Адрес электронной почты
sozd@marimmz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Самохина Валентина Алескандровна
Место рассмотрения предложений
Йошкар-Ола
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности прочие
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автобуса в соответствии с требованиями Договора, Спецификации (Приложение №1 к Договору).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.10.2019 10:00 GMT +316.10.2019 10:0016.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908345199Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автобуса в соответствии с требованиями Договора, Спецификации (Приложение №1 к Договору).Йошкар-Ола
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.10.2019 10:0023.10.2019 10:0023.10.2019 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908345199Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка автобуса в соответствии с требованиями Договора, Спецификации (Приложение №1 к Договору).Йошкар-Ола
Дата и время проведения
25.10.2019 10:0025.10.2019 10:0025.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31908345199Дата и время проведения Поставка автобуса в соответствии с требованиями Договора, Спецификации (Приложение №1 к Договору).Йошкар-Ола
Подведение итогов не позднее
28.10.2019 14:0028.10.2019 14:0028.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908345199Подведение итогов не позднее Поставка автобуса в соответствии с требованиями Договора, Спецификации (Приложение №1 к Договору).Йошкар-Ола
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автобуса в соответствии с требованиями Договора, Спецификации (Приложение №1 к Договору).
Начальная цена
742 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
424003, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, улица Суворова, 15Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,
424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15
29.10.30.130
45.11.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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