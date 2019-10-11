Оказание услуг по разработке проектов ПДВ, НДС ООО «Щекинская ГРЭС» с согласованием в контролирующих и надзорных органах и с получением исполнителем всех необходимых справок, характеристик, сведений о вод-ном объекте, об атмосферном воздухе, необходимых для согласования проектов, подготовке документации для формирования декларации о воздействии на окружающую среду ООО «Щекинская ГРЭС»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31908345177 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по разработке проектов ПДВ, НДС ООО «Щекинская ГРЭС» с согласованием в контролирующих и надзорных органах и с получением исполнителем всех необходимых справок, характеристик, сведений о вод-ном объекте, об атмосферном воздухе, необходимых для согласования проектов, подготовке документации для формирования декларации о воздействии на окружающую среду ООО «Щекинская ГРЭС» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru