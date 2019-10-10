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Номер извещения
ГП945066
Уникальный номер закупки
ОЗиЦС/19-00648
Наименование закупки
Поставка запасных частей на экскаватор РС2000 №4,7, погрузчик WA600 №454 в адрес ООО «Эльгауголь»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 09:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Почтовый адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Контактный телефон
+7 495 221-88-88 доб. 62947
Факс
+7 495 221-88-00
Адрес электронной почты
rufina.kiseleva@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Киселева Руфина Артуровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка запасных частей на экскаватор РС2000 №4,7, погрузчик WA600 №454 в адрес ООО «Эльгауголь»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.10.2019 10:00 GMT +310.10.2019 10:0010.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945066Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей на экскаватор РС2000 №4,7, погрузчик WA600 №454 в адрес ООО «Эльгауголь»Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945066Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей на экскаватор РС2000 №4,7, погрузчик WA600 №454 в адрес ООО «Эльгауголь»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей на экскаватор РС2000 №4,7, погрузчик WA600 №454 в адрес ООО «Эльгауголь»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЕЧЕЛ
Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ
Адрес местонахождения
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
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Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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