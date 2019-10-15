Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выполнение комплекса профилактических испытаний электроустановок

    Выполнение комплекса профилактических испытаний электроустановок

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.10.2019 10:0015.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945067Дата и время окончания срока приема заявок Договор заключается на условиях ДокументацииМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945067

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение комплекса профилактических испытаний электроустановок

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 10:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Приложение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ГПБ-Сервис
    Все закупки и тендеры ГПБ-Сервис

    Юридический адрес

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 63

    Почтовый адрес

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 63

    Контактный телефон

    +7 916 463-59-26

    Факс

    +7 495 287-62-52

    Адрес электронной почты

    Mariya.Matrosova@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Матросова Мария Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Договор заключается на условиях Документации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2019 10:00 GMT +315.10.2019 10:0015.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945067Дата и время окончания срока приема заявок Договор заключается на условиях ДокументацииМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    15.10.2019 10:0015.10.2019 10:0015.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945067Дата и время вскрытия заявок Договор заключается на условиях ДокументацииМосква

    Подведение итогов не позднее

    11.11.2019 10:0011.11.2019 10:0011.11.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945067Подведение итогов не позднее Договор заключается на условиях ДокументацииМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.11.201911.11.2019 10:0011.11.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945067Подведение итогов не позднее Договор заключается на условиях ДокументацииМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Договор заключается на условиях Документации

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно техническому заданиюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно техническому заданию
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью ГПБ-Сервис»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГПБ-Сервис
    Все закупки и тендеры ГПБ-Сервис

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 63

    Классификатор ОКПД2

    71.20.13.000

    Услуги в области испытаний, исследований и анализа целостных механических и электрических систем

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложение

    27.09.2019

    Документация

    27.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "согласно техническому заданию"

    Кол-во: 0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32110118566
    КО №686/КО - Разработка отчета и мероприятий по недопущению неправильной работы РЗА в переходных режимах, сопровождающихся насыщением трансформаторов тока на Cеребрянской ГЭС-15 КТСГЭС филиала «Кольский» (D21P200917)
    КО №686/КО - Разработка отчета и мероприятий по недопущению неправильной работы РЗА в...
    463025
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.04.2021 11:00(GMT+03:00)
    1 260 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить