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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП945067
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение комплекса профилактических испытаний электроустановок
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 10:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 63
Почтовый адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 63
Контактный телефон
+7 916 463-59-26
Факс
+7 495 287-62-52
Адрес электронной почты
Mariya.Matrosova@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Матросова Мария Викторовна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Договор заключается на условиях Документации
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2019 10:00 GMT +315.10.2019 10:0015.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945067Дата и время окончания срока приема заявок Договор заключается на условиях ДокументацииМосква
Дата и время вскрытия заявок
15.10.2019 10:0015.10.2019 10:0015.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945067Дата и время вскрытия заявок Договор заключается на условиях ДокументацииМосква
Подведение итогов не позднее
11.11.2019 10:0011.11.2019 10:0011.11.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945067Подведение итогов не позднее Договор заключается на условиях ДокументацииМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Договор заключается на условиях Документации
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГПБ-Сервис
Все закупки и тендеры ГПБ-Сервис
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 63
71.20.13.000
Документация лота
Кол-во: 0
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