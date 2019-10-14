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    Главная / Торги / Поставка материала, крепеж, метизы для объекта строительства: Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.5. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная» для нужд АО «Краснодаргазстрой»

    Поставка материала, крепеж, метизы для объекта строительства: Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.5. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная» для нужд АО «Краснодаргазстрой»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.10.2019 16:0014.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945065Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материала, крепеж, метизы для объекта строительства: Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.5. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная» для нужд АО «Краснодаргазстрой» КраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945065

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка материала, крепеж, метизы для объекта строительства: Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.5. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная» для нужд АО «Краснодаргазстрой»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 09:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1. Извещение

    2. Документация

    2.1. Оферта

    2.2. Форма КП

    2.3. Анкета

    2.4 Договор

    ТЗ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНОДАРГАЗСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО КРАСНОДАРГАЗСТРОЙ

    Юридический адрес

    350020, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ГАРАЖНАЯ, 75,

    Почтовый адрес

    350020, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ГАРАЖНАЯ, 75

    Контактный телефон

    +7 861 297-31-01 доб. 3194

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    oblivantseva_jj@gazstroy.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Обливанцева Юлия Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка материала, крепеж, метизы для объекта строительства: Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.5. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная» для нужд АО «Краснодаргазстрой»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.10.2019 16:00 GMT +314.10.2019 16:0014.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945065Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материала, крепеж, метизы для объекта строительства: Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.5. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная» для нужд АО «Краснодаргазстрой» Краснодар

    Подведение итогов не позднее

    21.10.2019 11:3021.10.2019 11:3021.10.2019 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945065Подведение итогов не позднее Поставка материала, крепеж, метизы для объекта строительства: Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.5. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная» для нужд АО «Краснодаргазстрой» Краснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.10.201921.10.2019 11:3021.10.2019 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945065Подведение итогов не позднее Поставка материала, крепеж, метизы для объекта строительства: Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.5. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная» для нужд АО «Краснодаргазстрой» Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материала, крепеж, метизы для объекта строительства: Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.5. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная» для нужд АО «Краснодаргазстрой»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно технического заданияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно технического задания

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КРАСНОДАРГАЗСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО КРАСНОДАРГАЗСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    350020, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ГАРАЖНАЯ, 75,

    350020, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ГАРАЖНАЯ, 75

    Классификатор ОКПД2

    F

    СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

    D

    ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ГАЗ, ПАР И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Болт М16х70-5.6"

    Кол-во: 8

    "Позиция 2"

    "Болт 1.1.М36 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Шайба А 12.01.10Г2"

    Кол-во: 12

    "Позиция 4"

    "Болт М12-40.58.096"

    Кол-во: 12

    "Позиция 5"

    "Болт М12 класс прочности 5.6"

    Кол-во: 30

    "Позиция 6"

    "Шайба ГОСТ 11371-78*"

    Кол-во: 48

    "Позиция 7"

    "Гайка М12 класс прочности 6 по ГОСТ ISO 4032-2014"

    Кол-во: 48

    "Позиция 8"

    "Болт М12 по ГОСТ Р ИСО 4014-2013 класс прочности 5.6"

    Кол-во: 18

    "Позиция 9"

    "Гайка М6 класс прочности 6 по ГОСТ ISO 4032-2014"

    Кол-во: 20

    "Позиция 10"

    "Болт М6 по ГОСТ Р ИСО 4014-2013 класс прочности 5.6"

    Кол-во: 20

    "Позиция 11"

    "Болт 1.1М30х1000 ГОСТ 24379.1-2012 09Г2С-6 ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 16

    "Позиция 12"

    "зажим для крепления"

    Кол-во: 116

    "Позиция 13"

    "зажим для крепления"

    Кол-во: 82

    "Позиция 14"

    "гвозди X-ENP21 HVB HILTI"

    Кол-во: 78

    "Позиция 15"

    "Дюбель-гвоздь 6×40"

    Кол-во: 143.04

    "Позиция 16"

    "Шуруп МN 45"

    Кол-во: 2592.6

    "Позиция 17"

    "Шуруп МN 30"

    Кол-во: 1162.2

    "Позиция 18"

    "болт 2.1 М24х900 09Г2С-6"

    Кол-во: 40

    "Позиция 19"

    "саморезы"

    Кол-во: 6.81

    "Позиция 20"

    "Болт 2.1М36х500 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012"

    Кол-во: 8

    "Позиция 21"

    "Болт 2.1М36х500 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012"

    Кол-во: 16

    "Позиция 22"

    "Болт 1.1.М36х1250.09Г2С-6 ГОСТ24379.1-2012"

    Кол-во: 64

    "Позиция 23"

    "Гайка М42-6 ГОСТ ISO 4032-2014"

    Кол-во: 48

    "Позиция 24"

    "Плита 170 ГОСТ24379.1-2012"

    Кол-во: 48

    "Позиция 25"

    "Болт 1.1.М42х1400.09Г2С-6 ГОСТ24379.1-2012"

    Кол-во: 48

    "Позиция 26"

    "Гайка ГОСТ ISO 4032-М12-6"

    Кол-во: 76

    "Позиция 27"

    "болт 2.1М24х500 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012"

    Кол-во: 8

    "Позиция 28"

    "Болт 2.1М24х710 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012"

    Кол-во: 20

    "Позиция 29"

    "Болт 2.1М36х1250 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012"

    Кол-во: 48

    "Позиция 30"

    "Болт 2.1М48х1400 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012"

    Кол-во: 24

    "Позиция 31"

    "Анкер А1 (лист 60)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "Шайба A 10,5/20-F"

    Кол-во: 32

    "Позиция 33"

    "Гайка шестигранная M10-F"

    Кол-во: 64

    "Позиция 34"

    "Резьбовая шпилька AM10x1000-F 4.8 L=250mm"

    Кол-во: 32

    "Позиция 35"

    "Клеевой анкер HIT-HY 270 500/2/ЕЕ (Расход на одно отверстие 13 мл.)"

    Кол-во: 416

    "Позиция 36"

    "Анкер А2 (лист 41)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 37"

    "Болт М12х65- 5. 8 ГОСТ Р ИСО 4014-2013"

    Кол-во: 64

    "Позиция 38"

    "Дюбели распорные IZ 8х170"

    Кол-во: 1038

    "Позиция 39"

    "Дюбель"

    Кол-во: 30.4

    "Позиция 40"

    "Шуруп TN 35х9"

    Кол-во: 137.4

    "Позиция 41"

    "Шуруп TN 35"

    Кол-во: 1659

    "Позиция 42"

    "Шуруп TN 25"

    Кол-во: 774.2

    "Позиция 43"

    "Дюбель К 6/35"

    Кол-во: 146.56

    "Позиция 44"

    "Подвес прямой 60/27"

    Кол-во: 77.42

    "Позиция 45"

    "Комплект болтового соединения СН-КБ8 16ст"

    Кол-во: 16

    "Позиция 46"

    "Скобы ходовые"

    Кол-во: 31.35

    "Позиция 47"

    "Контргайки оцинкованные диаметром 40 мм"

    Кол-во: 16.5

    "Позиция 48"

    "Болты с гайками"

    Кол-во: 20.153

    "Позиция 49"

    "Дюбели распорные"

    Кол-во: 543.97

    "Позиция 50"

    "Дюбели распорные полиэтиленовые"

    Кол-во: 544

    "Позиция 51"

    "Дюбели распорные с гайкой"

    Кол-во: 31.34

    "Позиция 52"

    "Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/11 мм"

    Кол-во: 179.52

    "Позиция 53"

    "гайка М12-6"

    Кол-во: 100

    "Позиция 54"

    "болт М12х50-5.6"

    Кол-во: 18

    "Позиция 55"

    "анкер А2"

    Кол-во: 28

    "Позиция 56"

    "анкер А1"

    Кол-во: 400

    "Позиция 57"

    "металлическая скрепка"

    Кол-во: 1474

    "Позиция 58"

    "крепеж (болты, гайки, шайбы)"

    Кол-во: 256.28

    "Позиция 59"

    "болт 2.1 М24х800 09Г2С-6"

    Кол-во: 20

    "Позиция 60"

    "болт 2.1 М36х900 09Г2С-6"

    Кол-во: 124

    "Позиция 61"

    "болт 2.1 М30х710 09Г2С-6"

    Кол-во: 40

    "Позиция 62"

    "болт 2.1 М30х600 09Г2С-6"

    Кол-во: 32

    "Позиция 63"

    "болт 2.1 М24х450 09Г2С-6"

    Кол-во: 10

    "Позиция 64"

    "болт 2.1 М48х1120 09Г2С-6"

    Кол-во: 48

    "Позиция 65"

    "болт 2.1 М48х1250 09Г2С-6"

    Кол-во: 136

    "Позиция 66"

    "болт 2.2 М56х1320 09Г2С-6"

    Кол-во: 112

    "Позиция 67"

    "деталь крепления ДК2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "деталь крепления ДК1"

    Кол-во: 9

    "Позиция 69"

    "деталь крепления Т1"

    Кол-во: 9

    "Позиция 70"

    "балка под шкаф БШ1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "самонарезающие винты Omax крупная резьба, тип G размер 4,8х35"

    Кол-во: 21

    "Позиция 72"

    "шпилька GST12-1000 L=350 мм"

    Кол-во: 308

    "Позиция 73"

    "шпилька GST12-1000 L=250 мм"

    Кол-во: 456

    "Позиция 74"

    "гайка М12-8 ГОСТ ISO 4032-2014"

    Кол-во: 104

    "Позиция 75"

    "шайбы А10.01.08кп.016"

    Кол-во: 36

    "Позиция 76"

    "гайки шестигранные нормальные ГОСТ ISO 4032-М10-6"

    Кол-во: 36

    "Позиция 77"

    "гайка М10-6 ГОСТ ISO 4032-2014"

    Кол-во: 16

    "Позиция 78"

    "монтажные принадлежности С234"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "комплект деталей"

    Кол-во: 240

    "Позиция 80"

    "крепежная деталь"

    Кол-во: 240

    "Позиция 81"

    "гайка М16-6"

    Кол-во: 96

    "Позиция 82"

    "болт М16х60-5.6"

    Кол-во: 64

    "Позиция 83"

    "винты самонарезающие SD8-T15-5,5х25"

    Кол-во: 2.54

    "Позиция 84"

    "крепеж"

    Кол-во: 24

    "Позиция 85"

    "болт М12х50-5,6"

    Кол-во: 36

    "Позиция 86"

    "болт 1.1М16х550.09Г2С-6"

    Кол-во: 4

    "Позиция 87"

    "Гайка ГОСТ ISO 4032-М12-5"

    Кол-во: 266

    "Позиция 88"

    "Шайба А.12.01.08кп.016 ГОСТ 11371-78*"

    Кол-во: 5614

    "Позиция 89"

    "Болт ГОСТ Р ИСО 4014-М12х45-5.6"

    Кол-во: 142

    "Позиция 90"

    "болт 1.1М24х1120.09Г2С-6"

    Кол-во: 72

    "Позиция 91"

    "шайба М12"

    Кол-во: 60

    "Позиция 92"

    "гайка М12"

    Кол-во: 24

    "Позиция 93"

    "болт М12"

    Кол-во: 12

    "Позиция 94"

    "болт 2.1.М24х600 09Г2С"

    Кол-во: 8

    "Позиция 95"

    "болт 2.2 М56х550 09Г2С-6"

    Кол-во: 24

    "Позиция 96"

    "болт 2.1 М30х450 09Г2С-6"

    Кол-во: 16

    "Позиция 97"

    "болт 1.1М30х1000 09Г2С-6"

    Кол-во: 24

    "Позиция 98"

    "Болт 2.1 М24х710"

    Кол-во: 3

    "Позиция 99"

    "Болт 2.1 М30х800"

    Кол-во: 6

    "Позиция 100"

    "Болт 1.1.М20х600 09Г2С-6"

    Кол-во: 8

    "Позиция 101"

    "Болт 2.1.М24х500.09Г2С-6"

    Кол-во: 16

    "Позиция 102"

    "Шайба 12"

    Кол-во: 328

    "Позиция 103"

    "Гайка М12-4"

    Кол-во: 188

    "Позиция 104"

    "Болт М12х65-5,6"

    Кол-во: 60

    "Позиция 105"

    "Шайба с узкими полями DIN 125, гальванически оцинкованная сталь"

    Кол-во: 40

    "Позиция 106"

    "Болт М10х70 с шестигранной головкой, горячеоцинкованный"

    Кол-во: 40

    "Позиция 107"

    "Болт ГОСТ Р ИСО 4014-М20х85-5,6"

    Кол-во: 8

    "Позиция 108"

    "Гайка ГОСТ ISO 4032-М24-6"

    Кол-во: 8

    "Позиция 109"

    "Шайба А.24.01.08кп.016"

    Кол-во: 8

    "Позиция 110"

    "Болт ГОСТ Р ИСО 4014-М24х85-5,6"

    Кол-во: 4

    "Позиция 111"

    "Гайка ГОСТ ISO 4032-М10-6"

    Кол-во: 488

    "Позиция 112"

    "Шайба А.10.01.08кп.016"

    Кол-во: 484

    "Позиция 113"

    "Шпилька М10-6ах200.58, 35Х"

    Кол-во: 240

    "Позиция 114"

    "Болт 2.1М24х450 09Г2С-6"

    Кол-во: 8

    "Позиция 115"

    "Болт 2.1М30х800 09Г2С-6"

    Кол-во: 16

    "Позиция 116"

    "Болт 2.1М30х800 09Г2С-6"

    Кол-во: 8

    "Позиция 117"

    "Болт 2.1М36х900 09Г2С-6"

    Кол-во: 48

    "Позиция 118"

    "Болт 2.1М30х800 09Г2С-6"

    Кол-во: 16

    "Позиция 119"

    "Болт 2.1М30х800 09Г2С-6"

    Кол-во: 8

    "Позиция 120"

    "Скоба (L=1800)"

    Кол-во: 18

    "Позиция 121"

    "Скоба"

    Кол-во: 17

    "Позиция 122"

    "Болт 2.1М24х900 09Г2С-6"

    Кол-во: 32

    "Позиция 123"

    "Болт 2.1М24х500 09Г2С-6"

    Кол-во: 16

    "Позиция 124"

    "Гайка ГОСТ ISO 4032-М20-6"

    Кол-во: 48

    "Позиция 125"

    "Болт ГОСТ Р ИСО 4014-М20х100-5,6"

    Кол-во: 16

    "Позиция 126"

    "Хомут для водогазопроводных труб Ду20мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 127"

    "Гайка М24-6"

    Кол-во: 56

    "Позиция 128"

    "Плита 100"

    Кол-во: 8

    "Позиция 129"

    "Болт 1.1М24х800.09Г2С-6"

    Кол-во: 24

    "Позиция 130"

    "Шайба М24"

    Кол-во: 16

    "Позиция 131"

    "Гайка ГОСТ ISO 4032-М24-10"

    Кол-во: 40

    "Позиция 132"

    "Шпилька 3.М24х800 09Г2С-6"

    Кол-во: 8

    "Позиция 133"

    "Шайба М30"

    Кол-во: 320

    "Позиция 134"

    "Гайка ГОСТ ISO 4032-М30-10"

    Кол-во: 800

    "Позиция 135"

    "Шпилька 3.М30х1120 09Г2С-6"

    Кол-во: 160

    "Позиция 136"

    "Кронштейн опорный для крепления воздуховода 0250"

    Кол-во: 1

    "Позиция 137"

    "Кронштейн опорный для крепления воздуховода 0200"

    Кол-во: 25

    "Позиция 138"

    "Кронштейн опорный для крепления воздуховода 0160"

    Кол-во: 1

    "Позиция 139"

    "Кронштейн опорный для крепления воздуховода 0125"

    Кол-во: 7

    "Позиция 140"

    "Кронштейн опорный для крепления воздуховода 0100"

    Кол-во: 59

    "Позиция 141"

    "Шайба 8 ГОСТ 11371-78*"

    Кол-во: 1625

    "Позиция 142"

    "Гайка ГОСТ ISO 4032-M8-6"

    Кол-во: 3250

    "Позиция 143"

    "Шайба 10"

    Кол-во: 868

    "Позиция 144"

    "Гайка М10-6"

    Кол-во: 852

    "Позиция 145"

    "Шпилька АМ 10х3000х8.8 Hilti L=200"

    Кол-во: 8

    "Позиция 146"

    "Кроштейны Крт2 из металлопроката (лист 6, гайка М10-6, шайба 10, шпилька АМ 10х3000.8.8 Hilti, швеллер 10у, уголок 50х50х5)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 147"

    "Кроштейны Крт1 из металлопроката (уголок 50х50х5)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 148"

    "Шайба А.16.01"

    Кол-во: 320

    "Позиция 149"

    "Шайба 2"

    Кол-во: 16

    "Позиция 150"

    "Болт ГОСТ Р ИСО 4014-М12х50-5,6"

    Кол-во: 8

    "Позиция 151"

    "Шайба 20"

    Кол-во: 80

    "Позиция 152"

    "Гайка"

    Кол-во: 136

    "Позиция 153"

    "Болт"

    Кол-во: 128

    "Позиция 154"

    "Заклепки комбинированные ЗК-12"

    Кол-во: 10.04

    "Позиция 155"

    "Болты БСР М8х85УХЛ3"

    Кол-во: 22

    "Позиция 156"

    "Вспомогательные материалы Хомут для водогазопроводных труб Ду 20мм"

    Кол-во: 64

    "Позиция 157"

    "Болт 1.2М36х300"

    Кол-во: 8

    "Позиция 158"

    "Болт 1.2М36х1000"

    Кол-во: 8

    "Позиция 159"

    "Болт 1.2М30х900"

    Кол-во: 16

    "Позиция 160"

    "Болт 1.2М36х900"

    Кол-во: 36

    "Позиция 161"

    "Болт 1.2М36х1120"

    Кол-во: 96

    "Позиция 162"

    "Анкерный Болт 1.1 М30"

    Кол-во: 15.785

    "Позиция 163"

    "Гайка шестигранная в том числе:"

    Кол-во: 1.426

    "Позиция 164"

    "Болт с шестигранной головкой Болт М12x50"

    Кол-во: 4.548

    "Позиция 165"

    "Гайка шестигранная Г айка М8"

    Кол-во: 1.179

    "Позиция 166"

    "Заклепки с полукруглой головкой класса точности В и С 4x24 Заклепка 4x24"

    Кол-во: 3.928

    "Позиция 167"

    "Болт с шестигранной головкой Болт М8х30"

    Кол-во: 5.083

    "Позиция 168"

    "Гайка М36-6"

    Кол-во: 16

    "Позиция 169"

    "Плита 150"

    Кол-во: 112

    "Позиция 170"

    "Болт 1.1М36х1250.09Г2С"

    Кол-во: 96

    "Позиция 171"

    "Шайба А20.01"

    Кол-во: 54

    "Позиция 172"

    "Гайка М20-6"

    Кол-во: 174

    "Позиция 173"

    "Болт М20х100-5,6"

    Кол-во: 3

    "Позиция 174"

    "Болт 2.2 М56х600 09Г2С-6"

    Кол-во: 48

    "Позиция 175"

    "Винты самонарезающие с полукруглой головкой 4x10.01 из стали"

    Кол-во: 423.775

    "Позиция 176"

    "самонарезающие винты для крепления"

    Кол-во: 114.96

    "Позиция 177"

    "Хомут для водогазопроводных труб Ду 40мм"

    Кол-во: 194

    "Позиция 178"

    "Хомут для водогазопроводных труб Ду 32мм"

    Кол-во: 321

    "Позиция 179"

    "Хомут для водогазопроводных труб Ду 25мм"

    Кол-во: 351

    "Позиция 180"

    "Хомут для водогазопроводных труб Ду 20мм"

    Кол-во: 1395

    "Позиция 181"

    "Хомут для водогазопроводных труб Ду 15мм"

    Кол-во: 485

    "Позиция 182"

    "болт анкерный с гайкой"

    Кол-во: 15

    "Позиция 183"

    "Шпилька М16-6дх100.48.14X17Н2"

    Кол-во: 48

    "Позиция 184"

    "Гайка М16.7Н.14Х17Н2"

    Кол-во: 48

    "Позиция 185"

    "Перфорированная пластина MQZ-L11"

    Кол-во: 1568

    "Позиция 186"

    "гайка шестигранная DN 934 M10"

    Кол-во: 1568

    "Позиция 187"

    "Резьбовая шпилька AM10x1000 4,8 цинк"

    Кол-во: 542

    "Позиция 188"

    "Забивной анкер HKD M10x40"

    Кол-во: 542

    "Позиция 189"

    "Болт М12х40-5,6"

    Кол-во: 32

    "Позиция 190"

    "Талреп 12-3С-ВВ ОСТ 5.2414-79"

    Кол-во: 6.08

    "Позиция 191"

    "Болт М16х60-5,6"

    Кол-во: 8

    "Позиция 192"

    "Гайка шестигранная низкая"

    Кол-во: 10216

    "Позиция 193"

    "Шпилька М12-6gx150.56"

    Кол-во: 2554

    "Позиция 194"

    "Зажим для крепления профиля ПН 60/27"

    Кол-во: 6500

    "Позиция 195"

    "Болт 2.1.М24х500 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012"

    Кол-во: 12

    "Позиция 196"

    "Болт 2.1.М36х800 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012"

    Кол-во: 88

    "Позиция 197"

    "Болт М12х45-5.6 ГОСТ Р ИСО 4014-2013"

    Кол-во: 200

    "Позиция 198"

    "Болт 2.1М30х710 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012"

    Кол-во: 8

    "Позиция 199"

    "Болт 2.1М24х500 09Г2С-6ГОСТ 24379.1-2012"

    Кол-во: 8

    "Позиция 200"

    "Болт 1.1М20х600 09Г2С-6ГОСТ 24379.1-2012"

    Кол-во: 4

    "Позиция 201"

    "Гайка М36-6 ГОСТ ISO 4032-2014"

    Кол-во: 64

    "Позиция 202"

    "Гайка М 12класс прочности 6"

    Кол-во: 96

    "Позиция 203"

    "Болт нормальной точности класс прочности 5,6"

    Кол-во: 48

    "Позиция 204"

    "Болт 2.1М36х600 ГОСТ 24379.1-2012 09Г2С-6 ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 12

    "Позиция 205"

    "Шайба А 24.01.08кп.016"

    Кол-во: 48

    "Позиция 206"

    "Болт М24х90-5.6"

    Кол-во: 24

    "Позиция 207"

    "Шайба А 20.01.08кп.016"

    Кол-во: 68

    "Позиция 208"

    "Болт М20х80-5.6"

    Кол-во: 68

    "Позиция 209"

    "Шайба А 16.01.08кп.016"

    Кол-во: 16

    "Позиция 210"

    "Крепежные элементы HILTI IZ"

    Кол-во: 658

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