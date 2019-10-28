Открытое публичное предложение в электронной форме по продаже имущества: 3-комнатная квартира, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Грина, д. 1, корп. 1, кв. 168, на 11-м этаже 17-этажного панельного жилого дома 1994 года постройки общей площадью 75,7 кв.м (без учета лоджий и балконов). Собственник: ПАО «Газпром»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП945070 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытое публичное предложение в электронной форме по продаже имущества: 3-комнатная квартира, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Грина, д. 1, корп. 1, кв. 168, на 11-м этаже 17-этажного панельного жилого дома 1994 года постройки общей площадью 75,7 кв.м (без учета лоджий и балконов). Собственник: ПАО «Газпром» Валюта процедуры RUB Способ закупки Публичное предложение Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

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Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ Юридический адрес 117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25 Почтовый адрес 117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25 Контактный телефон +7 495 276-00-51 доб. 422 Факс +7 495 276-00-51 Адрес электронной почты a.kuznecova@etpgpb.ru Ф.И.О. контактного лица Кузнецова Александра Владимировна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Город Ключевые слова:

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