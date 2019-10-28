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Номер извещения
ГП945070
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытое публичное предложение в электронной форме по продаже имущества: 3-комнатная квартира, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Грина, д. 1, корп. 1, кв. 168, на 11-м этаже 17-этажного панельного жилого дома 1994 года постройки общей площадью 75,7 кв.м (без учета лоджий и балконов). Собственник: ПАО «Газпром»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Публичное предложение
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 10:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
3-комнатная квартира, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Грина, д. 1, корп. 1, кв. 168, на 11-м этаже 17-этажного панельного жилого дома 1994 года постройки общей площадью 75,7 кв.м. (без учета лоджий и балконов). Правоустанавливающий документ: Свидетельство о государственной регистрации права серии 77 АВ 695321 от 01.08.2005. Существующие обременения: не зарегистрировано
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945070Подведение итогов не позднее 3-комнатная квартира, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Грина, д. 1, корп. 1, кв. 168, на 11-м этаже 17-этажного панельного жилого дома 1994 года постройки общей площадью 75,7 кв.м. (без учета лоджий и балконов). Правоустанавливающий документ: Свидетельство о государственной регистрации права серии 77 АВ 695321 от 01.08.2005. Существующие обременения: не зарегистрированоМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
3-комнатная квартира, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Грина, д. 1, корп. 1, кв. 168, на 11-м этаже 17-этажного панельного жилого дома 1994 года постройки общей площадью 75,7 кв.м. (без учета лоджий и балконов). Правоустанавливающий документ: Свидетельство о государственной регистрации права серии 77 АВ 695321 от 01.08.2005. Существующие обременения: не зарегистрировано
Начальная цена
10 076 503,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 000 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
Документация лота
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