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    Главная / Торги / Огнеупорные массы типа Ника и Мега-К для ремонта огнеупорной кладки коксовых батарей

    Огнеупорные массы типа Ника и Мега-К для ремонта огнеупорной кладки коксовых батарей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 11:0004.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945100Дата и время окончания срока приема заявок Огнеупорные массы типа Ника и Мега-К для ремонта огнеупорной кладки коксовых батарей. Требования изложены в Техническом задании.ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945100

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Огнеупорные массы типа Ника и Мега-К для ремонта огнеупорной кладки коксовых батарей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 10:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация к торгам

    Приложение 2. ТЗ на смесь Ника

    Приложение 2 Смесь Мега-К

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Челябинский завод по производству коксохимической продукции
    Все закупки и тендеры Мечел-Кокс

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-59-02

    Факс

    +7 351 725-49-50

    Адрес электронной почты

    aapavlov@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Павлов Александр Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Огнеупорные массы типа Ника и Мега-К для ремонта огнеупорной кладки коксовых батарей. Требования изложены в Техническом задании.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.10.2019 11:00 GMT +304.10.2019 11:0004.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945100Дата и время окончания срока приема заявок Огнеупорные массы типа Ника и Мега-К для ремонта огнеупорной кладки коксовых батарей. Требования изложены в Техническом задании.Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    18.10.2019 11:0018.10.2019 11:0018.10.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945100Подведение итогов не позднее Огнеупорные массы типа Ника и Мега-К для ремонта огнеупорной кладки коксовых батарей. Требования изложены в Техническом задании.Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.10.201918.10.2019 11:0018.10.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945100Подведение итогов не позднее Огнеупорные массы типа Ника и Мега-К для ремонта огнеупорной кладки коксовых батарей. Требования изложены в Техническом задании.Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Огнеупорные массы типа Ника и Мега-К для ремонта огнеупорной кладки коксовых батарей. Требования изложены в Техническом задании.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Продукция (товар) поставляются в рамках договора поставки, заключенного на основании настоящей закупочной процедуры. Срок поставки: не позднее 30 дней с момента подписания договора. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящая закупочная процедура не является разновидностью конкурса/аукциона/публичной оферты и не попадает под регулирование статей 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. При проведении настоящей закупочной процедуры, извещение о проведении закупочной процедуры, приглашение к участию вместе с прилагаемой документацией является приглашением для потенциальных Участников делать оферты в адрес организатора закупочной процедуры; заявка на участие в закупочной процедуре является офертой Участника. При этом Организатор не имеет обязанности заключения договора по результатам закупочной процедуры. При возникновении события, ограничивающего конкурентные процедуры, или дискредитации Участника со стороны Организатора. Участник вправе обратиться к представителю службы безопасности --Пашнина Татьяна Вячеславовна, - телефон: +7 (351) 725-49-96 - эл. почта: t.pashnina@mechel.ru.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Челябинск, ул.2-я Павелецкая, 14 промзона ПАО "ЧМК"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Цена указывается без НДС, с учетом стоимости транспортных и прочих расходов, связанных с доставкой груза до г.Челябинск Оплата продукции осуществляется в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счет Поставщика. Валюта платежа – рубль РФ. 100% - по факту поставки продукции в течение 60 календарных дней от даты поставки. Срок поставки до 30 календарных дней от даты подписания договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Челябинский завод по производству коксохимической продукции»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел-Кокс
    Все закупки и тендеры Мечел-Кокс

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    23.20.13.190

    Огнеупоры неформованные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Керамический порошок "Мега-К""

    Кол-во: 7

    "Позиция 2"

    "Подовая марка "Ника""

    Кол-во: 3.5

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