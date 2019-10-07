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    Главная / Торги / ВЫПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ СОГЛАСНО ТЗ

    ВЫПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ СОГЛАСНО ТЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2019 14:0007.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945064Дата и время окончания срока приема заявок ВЫПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ СОГЛАСНО ТЗМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945064

    Уникальный номер закупки

    272911

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ВЫПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ СОГЛАСНО ТЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 09:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Техническое задание (ТЗ)

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИНКОМ-ИНВЕСТ
    Все закупки и тендеры ФИНКОМ-ИНВЕСТ

    Юридический адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Почтовый адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Контактный телефон

    +7 495 221-88-88 доб. 63908

    Факс

    +7 495 221-88-88

    Адрес электронной почты

    63908@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Жегалин Андрей Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ВЫПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ СОГЛАСНО ТЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.10.2019 14:00 GMT +307.10.2019 14:0007.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945064Дата и время окончания срока приема заявок ВЫПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ СОГЛАСНО ТЗМосква

    Подведение итогов не позднее

    11.11.2019 17:0011.11.2019 17:0011.11.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945064Подведение итогов не позднее ВЫПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ СОГЛАСНО ТЗМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.11.201911.11.2019 17:0011.11.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945064Подведение итогов не позднее ВЫПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ СОГЛАСНО ТЗМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ВЫПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ СОГЛАСНО ТЗ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    СОГЛАСНО ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    СОГЛАСНО ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    СОГЛАСНО ТЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФИНКОМ-ИНВЕСТ
    Все закупки и тендеры ФИНКОМ-ИНВЕСТ

    Адрес местонахождения

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Классификатор ОКПД2

    43

    Работы строительные специализированные

    27

    Оборудование электрическое

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Проект договора

    27.09.2019

    Техническое задание (ТЗ)

    27.09.2019

    Закупочная документация

    27.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство электромонтажных работ"

    Кол-во: 1

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