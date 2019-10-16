Поставка автомобиля грузопассажирского фургона для перевозки имущества и вахтовых бригад в соответствии с требованиями Договора, Спецификации (Приложение №1 к Договору).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31908345023 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Поставка автомобиля грузопассажирского фургона для перевозки имущества и вахтовых бригад в соответствии с требованиями Договора, Спецификации (Приложение №1 к Договору). Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на понижение Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Извещение Документация Договор

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАРИЙСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

Все закупки и тендеры АО ММЗ Юридический адрес 424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15, Почтовый адрес 424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15 Контактный телефон +7 8362 68-30-55 Факс +7 8362 42-87-17 Адрес электронной почты sozd@marimmz.ru Ф.И.О. контактного лица Самохина Валентина Александровна Место рассмотрения предложений Йошкар-Ола Закупки и тендеры Марий Эл Республика Закупки и тендеры Услуги по торговле прочими автотранспортными средствами Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru