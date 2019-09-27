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Номер извещения
31908344836
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание транспортных услуг по перевозке каротажной станции по маршруту: п. Елань, Кемеровская область – г. Сосногорск., Республика Коми.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 09:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660020, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ БЕРЕЗИНА, 3Д,
Почтовый адрес
660020, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Березина, д. 3Д
Контактный телефон
+7 3843 55-35-48 доб. 116
Факс
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Адрес электронной почты
BrazhnikovaNV@rusgeology.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бражникова Нина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Красноярск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание транспортных услуг по перевозке каротажной станции по маршруту: п. Елань, Кемеровская область – г. Сосногорск., Республика Коми.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание транспортных услуг по перевозке каротажной станции по маршруту: п. Елань, Кемеровская область – г. Сосногорск., Республика Коми.
Начальная цена
490 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 услуга
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
маршрут: п. Елань, Кемеровская область – г. Сосногорск, Республика КомиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СИБИРСКОЕ ПГО
Все закупки и тендеры АО СИБИРСКОЕ ПГО
Адрес местонахождения
660020, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ БЕРЕЗИНА, 3Д,
660020, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Березина, д. 3Д
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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