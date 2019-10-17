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    Главная / Торги / Поставка автошин для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Поставка автошин для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.10.2019 14:0017.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908345000Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автошин для нужд ООО "Оренбург Водоканал" ОренбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908345000

    Уникальный номер закупки

    121

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка автошин для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 09:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 4 - Критерии оценки - попозиционная закупка с лимитом

    Приложение 5 - Горячая Линия Безопасности

    Информационная карта

    Приложение 2 - Проект договора

    Приложение 1 - Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    Почтовый адрес

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Контактный телефон

    +7 3532 37-00-00 доб. 6263

    Факс

    +7 3532 37-00-00

    Адрес электронной почты

    aa.suslov@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Суслов Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Оренбург

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Закупки и тендеры Шины, покрышки и камеры резиновые; восстановление протекторов и резиновых шин

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автошин для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.10.2019 14:00 GMT +317.10.2019 14:0017.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908345000Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автошин для нужд ООО "Оренбург Водоканал" Оренбург

    Подведение итогов не позднее

    22.10.2019 08:0022.10.2019 08:0022.10.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908345000Подведение итогов не позднее Поставка автошин для нужд ООО "Оренбург Водоканал" Оренбург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    22.10.201922.10.2019 08:0022.10.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908345000Подведение итогов не позднее Поставка автошин для нужд ООО "Оренбург Водоканал" Оренбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автошин для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Начальная цена

    4 124 843,69

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Оренбург, ул. Потехина, 41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: в течении 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара или с даты получения. Условия поставки: в соответствии с Техническим заданием.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Классификатор ОКПД2

    22.11.13.110

    Шины и покрышки пневматические для автобусов, троллейбусов и грузовых автомобилей новые

    Классификатор ОКВЭД2

    22.11

    Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автошина 28.1 R26"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Автошина 235/75 R17,5 Cordiant"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "Автошина 10R20 НКШЗ 310"

    Кол-во: 50

    "Позиция 4"

    "Автошина 11 R 22,5 Я-467 «Медведь»"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Автошина 12R18 КИ-115А"

    Кол-во: 12

    "Позиция 6"

    "Автошина 12R20 НКШЗ"

    Кол-во: 40

    "Позиция 7"

    "Автошина 15,5*38"

    Кол-во: 14

    "Позиция 8"

    "Автошина 185/75 R16C Cordiant"

    Кол-во: 22

    "Позиция 9"

    "Автошина 225/85 R15C НКШЗ И-502"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "Шина индустриальная для экскаватора-погрузчика JCB-3CX 480/80 R26 Michelin Bibload H/S"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Шина индустриальная для экскаватора JCB-160 10.00-20 Michelin Power Digger"

    Кол-во: 16

    "Позиция 12"

    "Автошина 205/75 R15 Viatti Bosko"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Автошина 205/75 R15 Hankook I Pike"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "Автошина 215/65 R16 Cordiant Sport"

    Кол-во: 6

    "Позиция 15"

    "Автошина 215/65 R16 Hankook Winter"

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "Автошина 425/85R21"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Автошина 385/65 R22,5 Bontyre"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Автошина 225/75 R16 НШКЗ"

    Кол-во: 28

    "Позиция 19"

    "Автошина 9.00*20 НКШЗ"

    Кол-во: 28

    "Позиция 20"

    "Шина индустриальная для экскаватора-погрузчика JCB-3CX 340/80 R18 Michelin Bibload H/S"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Автошина 315/80 R22,5"

    Кол-во: 6

    "Позиция 22"

    "Автошина 11,2*20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Автошина 8.25R20 У2 НКШЗ"

    Кол-во: 40

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