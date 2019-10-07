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    Главная / Торги / Поставка комплектующих для системы электроосвещения

    Поставка комплектующих для системы электроосвещения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2019 16:0007.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945058Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих для системы электроосвещенияМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945058

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка комплектующих для системы электроосвещения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 09:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма КП

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50 доб. 13737

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    Roman.Shamyanov@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шамьянов Роман Ринатович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплектующих для системы электроосвещения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.10.2019 16:00 GMT +307.10.2019 16:0007.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945058Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих для системы электроосвещенияМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    07.10.2019 16:0007.10.2019 16:0007.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945058Дата и время вскрытия заявок Поставка комплектующих для системы электроосвещенияМосква

    Подведение итогов не позднее

    30.11.2019 00:0030.11.2019 00:0030.11.2019 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945058Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих для системы электроосвещенияМосква

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    30.11.201930.11.2019 00:0030.11.2019 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945058Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих для системы электроосвещенияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих для системы электроосвещения

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно типовому договору

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно типовому договоруРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно типовому договору
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    32

    Изделия готовые прочие

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    27

    Оборудование электрическое

    26

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Указатель низкого напряжения"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Указатель высокого напряжения от 6 до 10кВ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Указатель фазировки от 6 до 10кВ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Перчатки диэлектрические свыше 1000В"

    Кол-во: 50

    "Позиция 5"

    "Хомут крепежный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Розетка кабельная 16A 2P+E"

    Кол-во: 12

    "Позиция 7"

    "Розетка Efapel 48"

    Кол-во: 30

    "Позиция 8"

    "Светильник ССА1001 220В/3Вт табло "выход""

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Светильник светодиодный промышленный SMD 30Dn, "GELIOMASTER""

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Светильник светодиодный XF-CR220-20W-4000K-220V, "X-flash""

    Кол-во: 25

    "Позиция 11"

    "Светильник светодиодный XF-CR220-20W-4000K-220V, "X-flash""

    Кол-во: 25

    "Позиция 12"

    "Светильник светодиодный DCI ДПП Office 6060 40-3800-4000-IP20 ООО "Завод Прикамье""

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Светильник промышленный светодиодный РИСТ-44-32Вт"

    Кол-во: 80

    "Позиция 14"

    "Светильник SKAT LT-2330 LED"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Светильник AL5038, "FERON""

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Прожектор светодиодный DCI ДПП INDUSTRY (STREET) 17-528-67000 IP67"

    Кол-во: 40

    "Позиция 17"

    "Лампа светодиоднаяPLED-HP-T80 20Вт E27, "Jazzway""

    Кол-во: 12

    "Позиция 18"

    "Лампа светодиодная PLED-HP 50Вт Е40, "Jazzway""

    Кол-во: 30

    "Позиция 19"

    "Лампа светодиодная (трубка) Geniled G13 T8 1200мм"

    Кол-во: 250

    "Позиция 20"

    "Лампа светодиодная (трубка) Geniled G13 T8 1200мм"

    Кол-во: 250

    "Позиция 21"

    "Лампа ДРВ 250вт ML Е27 Philips ртутно-вольфр"

    Кол-во: 80

    "Позиция 22"

    "Выключатель ВНА/ТЕ-П(п,п)-10/630-23П"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Выключатель ВВУ-СЭЩ-П Номинальный ток 2000А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Выключатель ВВУ-СЭЩ-П Номинальный ток 1600А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Выключатель ВB/TEL-10, вакуумный, In 1000А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Фотореле"

    Кол-во: 15

    "Позиция 27"

    "Светодиод P9PLNVR 220В, красный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "Светодиод P9PLNV 220В, зеленый"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "Ограничитель перенапряжений ОПН-П/ЗЭУ-10/12/550, УХЛ АО "Завод энергозащитный устройств""

    Кол-во: 12

    "Позиция 30"

    "Лампа СКЛ14-Б-Л-2-110 U-110В (зеленая)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 31"

    "Лампа СКЛ14-Б-К-2-110 U-110В (красная)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 32"

    "Лампа AD22DS LED матрица 22мм синий 230В"

    Кол-во: 5

    "Позиция 33"

    "Лампа AD22DS LED матрица 22мм оранжевый 230В"

    Кол-во: 5

    "Позиция 34"

    "Лампа AD22DS LED матрица 22мм красный 230В"

    Кол-во: 5

    "Позиция 35"

    "Лампа AD22DS LED матрица 22мм зеленый 230В"

    Кол-во: 5

    "Позиция 36"

    "Панель управления и индикации для BENNING ENERTRONIC I 3-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Плавкая вставка для BENNING ENERTRONIC I 3-3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 38"

    "Плата измерительная для BENNING ENERTRONIC I 3-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Аккумуляторные батареи для BENNING ENERTRONIC MODULAR SE"

    Кол-во: 5

    "Позиция 40"

    "Enertronic modular SE модуль 20kW"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Блок управления мониторингом АКБ для АEG PROTECT 8.33 Power: 10 kVA"

    Кол-во: 10

    "Позиция 42"

    "Конденсатор для АEG PROTECT 8.33 Power: 10 kVA"

    Кол-во: 20

    "Позиция 43"

    "Предохранители для АEG PROTECT 8.33 Power: 10 kVA"

    Кол-во: 10

    "Позиция 44"

    "Предохранители для АEG PROTECT 8.33 Power: 10 kVA"

    Кол-во: 10

    "Позиция 45"

    "Предохранители для АEG PROTECT 8.33 Power: 10 kVA"

    Кол-во: 10

    "Позиция 46"

    "Предохранители для АEG PROTECT 8.33 Power: 10 kVA"

    Кол-во: 10

    "Позиция 47"

    "Вентилятор для АEG PROTECT 8.33 Power: 10 kVA"

    Кол-во: 10

    "Позиция 48"

    "Выпрямительный модуль для Системы оперативного тока BENNING ТИРОСОТ М 110/40 ТСР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Контактор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Контактор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Выключатель выкуумный 10 кВ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Амперметр"

    Кол-во: 10

    "Позиция 53"

    "Светильник"

    Кол-во: 70

    "Позиция 54"

    "Литиевая батарея CR 1/2 AA 3 В/1Ач"

    Кол-во: 5

    "Позиция 55"

    "Реле"

    Кол-во: 10

    "Позиция 56"

    "Светильник"

    Кол-во: 20

    "Позиция 57"

    "Ключ,монтажный,для осветительной арматуры"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "Розетка,переносная,кабельная"

    Кол-во: 6

    "Позиция 59"

    "Вилка кабельная"

    Кол-во: 6

    "Позиция 60"

    "Вилка переносная"

    Кол-во: 6

    "Позиция 61"

    "Розетка переносная"

    Кол-во: 6

    "Позиция 62"

    "Светильник,светодиодный,взрывозащищенный,"

    Кол-во: 10

    "Позиция 63"

    "Предохранитель,"

    Кол-во: 20

    "Позиция 64"

    "Светильник промышленный светодиодный РИСТ-44-32Вт"

    Кол-во: 80

    "Позиция 65"

    "Светильник промышленный светодиодный РИСТ-44-32Вт"

    Кол-во: 80

    "Позиция 66"

    "Силовой блок инвертора для BENNING ENERTRONIC I 3-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Силовой блок выпрямителя для BENNING ENERTRONIC I 3-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Плата управления для BENNING ENERTRONIC I 3-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Карта измерительная для BENNING ENERTRONIC I 3-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Плата управления для BENNING ENERTRONIC I 3-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Выключатель выкуумный 10 кВ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Вольтметр"

    Кол-во: 10

    "Позиция 73"

    "Лампа сигнальная"

    Кол-во: 6

    "Позиция 74"

    "Вилка взрывозащищенная"

    Кол-во: 3

    "Позиция 75"

    "Аккумуляторная Батарея"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "Аккумуляторная Батарея"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "Светильник"

    Кол-во: 10

    "Позиция 78"

    "СОЛЕНОИД"

    Кол-во: 4

    "Позиция 79"

    "Диод с радиатором"

    Кол-во: 14

    "Позиция 80"

    "Светильник взрывозащищённый светодиодный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 81"

    "Переключатель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Розетка для реле"

    Кол-во: 10

    "Позиция 83"

    "Лампа светодиодная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 84"

    "Светильник"

    Кол-во: 4

    "Позиция 85"

    "Предохранитель,"

    Кол-во: 20

    "Позиция 86"

    "Предохранитель,"

    Кол-во: 20

    "Позиция 87"

    "Предохранитель,"

    Кол-во: 20

    "Позиция 88"

    "Светильник,светодиодный,"

    Кол-во: 8

    "Позиция 89"

    "Светильник светодиодный, белый, 8Вт"

    Кол-во: 5

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    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Попозиционная № ГП834266
    Запасные части к экскаваторам ЭКГ, для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"
    Запасные части к экскаваторам ЭКГ, для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"
    183269
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    06.06.2019 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
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