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Номер извещения
31908346396
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка изделий для ремонта палатной сигнализации фирмы "Schrack-seconet" в отделениях стационара здания главного корпуса ФГБУ "ОБП"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 12:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119285, Г МОСКВА, ПР-КТ МИЧУРИНСКИЙ, 6,
Почтовый адрес
119285, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 6
Контактный телефон
+7 499 147-81-50
Факс
--
Адрес электронной почты
sidorov@fgu-obp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сидоров Кирилл Игоревич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка изделий для ремонта палатной сигнализации фирмы "Schrack-seconet" в отделениях стационара здания главного корпуса ФГБУ "ОБП"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка изделий для ремонта палатной сигнализации фирмы "Schrack-seconet" в отделениях стационара здания главного корпуса ФГБУ "ОБП"
Начальная цена
662 080,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Требования указываются в извещении о запросе котировок
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования указываются в извещении о запросе котировокРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГБУ ОБП
Все закупки и тендеры ФГБУ ОБП
Адрес местонахождения
119285, Г МОСКВА, ПР-КТ МИЧУРИНСКИЙ, 6,
119285, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 6
26.30.50
46.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 3
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