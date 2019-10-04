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Номер извещения
ГП945057
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Лабораторная посуда и приборы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 09:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
423800, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Проезпроизводственный, 47
Почтовый адрес
423800, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Проезпроизводственный, 47
Контактный телефон
+7 987 402-38-55
Факс
+7 84374 5-26-41
Адрес электронной почты
yulia.naumova@daimler.com
Ф.И.О. контактного лица
Наумова Юлия Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Набережные Челны
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лабораторная посуда и приборы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 23:00 GMT +304.10.2019 23:0004.10.2019 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945057Дата и время окончания срока приема заявок Лабораторная посуда и приборыНабережные Челны
Подведение итогов не позднее
08.10.2019 17:0008.10.2019 17:0008.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945057Подведение итогов не позднее Лабораторная посуда и приборыНабережные Челны
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лабораторная посуда и приборы
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
423800, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Проезпроизводственный, 47
28
26
23.4
23.19.23
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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