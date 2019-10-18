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    Главная / Торги / Поставка металла, металлоконструкций, материала для объекта строительства: Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.5. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная» для нужд АО «Краснодаргазстрой»

    Поставка металла, металлоконструкций, материала для объекта строительства: Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.5. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная» для нужд АО «Краснодаргазстрой»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.10.2019 16:0018.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945055Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металла, металлоконструкций, материала для объекта строительства: Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.5. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная» для нужд АО «Краснодаргазстрой» КраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945055

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка металла, металлоконструкций, материала для объекта строительства: Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.5. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная» для нужд АО «Краснодаргазстрой»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 09:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1. Извещение

    1.1. Техническое задание

    2. Документация

    2.1. Оферта

    2.3. Форма КП

    2.4. Типовая форма договора

    2.2. Анкета

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНОДАРГАЗСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО КРАСНОДАРГАЗСТРОЙ

    Юридический адрес

    350020, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ГАРАЖНАЯ, 75,

    Почтовый адрес

    350020, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ГАРАЖНАЯ, 75

    Контактный телефон

    +7 861 297-31-01 доб. 3194

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    oblivantseva_jj@gazstroy.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Обливанцева Юлия Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металла, металлоконструкций, материала для объекта строительства: Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.5. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная» для нужд АО «Краснодаргазстрой»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.10.2019 16:00 GMT +318.10.2019 16:0018.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945055Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металла, металлоконструкций, материала для объекта строительства: Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.5. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная» для нужд АО «Краснодаргазстрой» Краснодар

    Подведение итогов не позднее

    21.10.2019 11:0021.10.2019 11:0021.10.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945055Подведение итогов не позднее Поставка металла, металлоконструкций, материала для объекта строительства: Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.5. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная» для нужд АО «Краснодаргазстрой» Краснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.10.201921.10.2019 11:0021.10.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945055Подведение итогов не позднее Поставка металла, металлоконструкций, материала для объекта строительства: Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.5. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная» для нужд АО «Краснодаргазстрой» Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металла, металлоконструкций, материала для объекта строительства: Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.5. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная» для нужд АО «Краснодаргазстрой»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно технического заданияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно технического задания

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КРАСНОДАРГАЗСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО КРАСНОДАРГАЗСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    350020, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ГАРАЖНАЯ, 75,

    350020, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ГАРАЖНАЯ, 75

    Классификатор ОКПД2

    F

    СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

    D

    ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ГАЗ, ПАР И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Траверсы Тр4.1 из металлопроката (швеллер 10у, лист 5)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Траверсы Тр4 из металлопроката (швеллер 10у, лист 5)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 3"

    "Траверсы Тр3 из металлопроката (швеллер 14у, лист 5)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Траверсы Тр2 из металлопроката(швеллер 16у, лист 5)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Траверсы Тр1 из металлопроката (швеллер 14у, лист 5)"

    Кол-во: 23

    "Позиция 6"

    "Каркас поддерживающий Кр1 из арматуры 6А240"

    Кол-во: 245.94

    "Позиция 7"

    "Ограждение площадки ОПБГ-12.24 cu"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Лестница ЛГВ60-30.7су"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Лестница ЛГВ60-24.7су"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Ограждение площадки ОПБГ-12.7с"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Ограждение площадки ОПБГ—12.9сиу"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Ограждение ОСГ-48 саУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Ограждение ОПБГ-12,9с"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Ограждение лестницы ОЛГ60-12.30сиу"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Ограждение лестницы ОЛГ60-12.24сиу"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Ограждение площадки ОПБГ-12.18сиу"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Ограждение площадки ОПБГ-12.15с"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Лестничное ограждение"

    Кол-во: 48.5

    "Позиция 19"

    "Леснтичные ограждения вариант 2.1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 20"

    "площадочные плиты ЛП-17-1-С"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "площадочные плиты ЛП-15-5-С"

    Кол-во: 16

    "Позиция 22"

    "площадочные плиты ЛП-17-4-С"

    Кол-во: 16

    "Позиция 23"

    "площадочные плиты ЛП-15-3-С"

    Кол-во: 12

    "Позиция 24"

    "площадочные плиты ЛП-17-5-С"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "Изделие закладное МН10"

    Кол-во: 292

    "Позиция 26"

    "Оградение площадки ОПТГ-12.21Си"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Оградение площадки ОПБГ-12.36Си"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Ограждение ОЛГ2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Лестница ЛГВ2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Оградение площадки ОПТГ-12.9Си"

    Кол-во: 5

    "Позиция 31"

    "Оградение площадки ОПТГ-12.21Сиу"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Оградение площадки ОПБГ-12.30Сиу"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Ограждение ОЛГ1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Лестница ЛГВ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Ограждение площадки ОПБГ-12.24сиу"

    Кол-во: 3

    "Позиция 36"

    "Лестница Л1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 37"

    "Ограждение площадки ОПБГ-12.30сиу"

    Кол-во: 10

    "Позиция 38"

    "Рампа Рп1н"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Рампа Рп1т"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Ограждение лестницы Олт,ОЛ2н"

    Кол-во: 8

    "Позиция 41"

    "Лестница Л2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "Ограждение лестницы ОЛ1"

    Кол-во: 14

    "Позиция 43"

    "Ограждение площадки ОПТГ-12.9Сиу"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Ограждения нагревательных приборов из стали S=1.2mm, размером LO.5хН0.7(м)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Ограждение площадки ОПБГ-12.9с"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Площадка ПГВ-9,7с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Огаждение стремянки ОСГ-12.7с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Ограждение площадки ОПБГ-12.12cu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Ограждение площадки ОПБГ-12.60cu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Ограждение площадки ОПБГ-12.15cu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Ограждение площадки ОПБГ-12.7cu L=400"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "ОПБГ-12.9"

    Кол-во: 4

    "Позиция 53"

    "ПГВ-15.7"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "металлические распашные ворота ВРС-42Х42"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "изделие закладное МН 150-3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 56"

    "изделие закладное МН 156-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "изделие закладное МН 135-3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 58"

    "Площадка входная Пв1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "оголовок Ом2 (для сваи СМ 159-9,0)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "оголовок Ом1 (для сваи СМ 219-11,5)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 61"

    "закладное изделие МН118-3"

    Кол-во: 38

    "Позиция 62"

    "Ограждение ОПБГ-12.21 с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Ограждение ОПБГ-12.12 с"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Ограждение ОПБГ-12.60 с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Ограждение площадки ОПБГ-12.7си"

    Кол-во: 6

    "Позиция 66"

    "Ограждение стремянки ОСГ-12С"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Стремянка СГ-28С"

    Кол-во: 4

    "Позиция 68"

    "Площадка ПГВ-48.7с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Площадка ПГВ-42.7с"

    Кол-во: 3

    "Позиция 70"

    "Площадка ПГВ-21.7с"

    Кол-во: 16

    "Позиция 71"

    "Площадка ПГВ-15.7с"

    Кол-во: 6

    "Позиция 72"

    "Лестница ЛГВ45-18.7си"

    Кол-во: 18

    "Позиция 73"

    "Изделие закладное МН126-6"

    Кол-во: 19

    "Позиция 74"

    "Изделие закладное из арматуры и листа"

    Кол-во: 12.763

    "Позиция 75"

    "Лестница ЛГВ45-30.9си"

    Кол-во: 9

    "Позиция 76"

    "Лестница ЛГВ45-36.9си"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "Лестница ЛГВ45-42.9си"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Ограждение лестницы ОЛГ 45-12.24си"

    Кол-во: 4

    "Позиция 79"

    "Площадка ПГВ-9.7С"

    Кол-во: 8

    "Позиция 80"

    "Ограждение лестницы ОЛГ 45-12.12си"

    Кол-во: 28

    "Позиция 81"

    "Ограждение лестницы ОЛГ 45-12.24си"

    Кол-во: 4

    "Позиция 82"

    "Лестница ЛГВ45-6.9си"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Ограждение лестницы ОЛГ 45-12.24си"

    Кол-во: 4

    "Позиция 84"

    "Ограждение площадки ОПБГ-12.42си"

    Кол-во: 17

    "Позиция 85"

    "Ограждение площадки ОПБГ-12.54си"

    Кол-во: 13

    "Позиция 86"

    "Ограждение лестницы ОЛГ 45-12.24си"

    Кол-во: 24

    "Позиция 87"

    "Ограждение площадки ОПБГ-12.18си"

    Кол-во: 17

    "Позиция 88"

    "Ограждение площадки ОПБГ-12.30си"

    Кол-во: 20

    "Позиция 89"

    "Ограждение площадки ОПБГ-12.36си"

    Кол-во: 43

    "Позиция 90"

    "Ограждение площадки ОПБГ-12.48си"

    Кол-во: 5

    "Позиция 91"

    "Ограждение площадки ОПБГ-12.60си"

    Кол-во: 42

    "Позиция 92"

    "Лестница ЛГВ45-12.9си"

    Кол-во: 24

    "Позиция 93"

    "Лестница ЛГВ45-18.9си"

    Кол-во: 8

    "Позиция 94"

    "Лестница ЛГВ45-24.9си"

    Кол-во: 12

    "Позиция 95"

    "Площадка ПГВ-18.9С"

    Кол-во: 2

    "Позиция 96"

    "Площадка ПГВ-48.9С"

    Кол-во: 10

    "Позиция 97"

    "Площадка ПГВ-60.9С"

    Кол-во: 21

    "Позиция 98"

    "Площадка ПГВ-15.9С"

    Кол-во: 2

    "Позиция 99"

    "Ограждение площадки ОПТГ-12.7Сиу L=620"

    Кол-во: 6

    "Позиция 100"

    "Ограждение площадки ОПТГ-12.30Си"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Ограждение площадки ОПТГ-12.7Си"

    Кол-во: 42

    "Позиция 102"

    "Ограждение площадки ОПТГ-12.9Си"

    Кол-во: 53

    "Позиция 103"

    "Ограждение площадки ОПБГ-12.9Сиу L=800"

    Кол-во: 2

    "Позиция 104"

    "Ограждение площадки ОПБГ-12.9Си"

    Кол-во: 29

    "Позиция 105"

    "Ограждение площадки ОПБГ-12.15Си"

    Кол-во: 26

    "Позиция 106"

    "Ограждение площадки ОПБГ-12.24Си"

    Кол-во: 32

    "Позиция 107"

    "Площадка ПГВ-24.7Су L=2200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Площадка ПГВ-30.7С"

    Кол-во: 10

    "Позиция 109"

    "Площадка ПГВ-30.9С"

    Кол-во: 3

    "Позиция 110"

    "Площадка ПГВ-18.7Су L=1600"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Площадка ПГВ-24.7С"

    Кол-во: 24

    "Позиция 112"

    "Площадка ПГВ-24.9С"

    Кол-во: 8

    "Позиция 113"

    "Ограждение лестниц ОЛГ 45-12.36Сиу L=3300"

    Кол-во: 4

    "Позиция 114"

    "Ограждение лестниц ОЛГ 45-12.30Сиу L=2800"

    Кол-во: 4

    "Позиция 115"

    "Ограждение лестниц ОЛГ 45-12.36Сиу L=3200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 116"

    "Лестницы ЛГВ 45-36.9Сиу L=3300"

    Кол-во: 2

    "Позиция 117"

    "Лестницы ЛГВ 45-30.9Сиу L=2800"

    Кол-во: 2

    "Позиция 118"

    "Лестницы ЛГВ 45-36.9Сиу L=3200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Закладная деталь МН138-5"

    Кол-во: 11

    "Позиция 120"

    "Ограждение площадки ОПБГ-12.12си"

    Кол-во: 17

    "Позиция 121"

    "Ограждение площадки ОПБГ-12.21си"

    Кол-во: 21

    "Позиция 122"

    "Ограждение площадки ОПБГ-12.42су"

    Кол-во: 1

    "Позиция 123"

    "Площадка ПГВ-42.9.с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 124"

    "Площадка ПГВ-48.7.с"

    Кол-во: 2

    "Позиция 125"

    "Площадка ПГВ-48.9.с"

    Кол-во: 2

    "Позиция 126"

    "ограждение площадки ОПБГ-12.36.Сиу"

    Кол-во: 2

    "Позиция 127"

    "ограждение площадки ОПТГ-12.9.Сиу"

    Кол-во: 44.8

    "Позиция 128"

    "ограждение площадки ОПТГ-12.21.Сиу L=2000"

    Кол-во: 68.2

    "Позиция 129"

    "ограждение площадки ОПБГ-12.30.Сиу L=2500"

    Кол-во: 96.2

    "Позиция 130"

    "Ограждения нагревательных приборов из стали S=1.2mm, размером 1_1.0хН0.7(м)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 131"

    "Поддон металлический переносной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 132"

    "Ограждение площадки ОПТГ-12.9 cu"

    Кол-во: 2

    "Позиция 133"

    "Площадка ПГВ 54.9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Ограждение площадки ОПБГ-12.21cu L=2000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "Ограждение площадки ОПБГ-12.9cu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "Изделие закладное МН552"

    Кол-во: 3

    "Позиция 137"

    "Изделие закладное МН118-5"

    Кол-во: 48

    "Позиция 138"

    "ОПТГ-12.7"

    Кол-во: 2

    "Позиция 139"

    "Площадка обслуживания крана Пок1 (лист 40)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т"

    Кол-во: 0.034

    "Позиция 141"

    "изделие соединительное МС32-1"

    Кол-во: 26

    "Позиция 142"

    "закладное изделие МН517"

    Кол-во: 17

    "Позиция 143"

    "деталь Т7"

    Кол-во: 16

    "Позиция 144"

    "анкера диам.12мм А-I длиной 1200 мм"

    Кол-во: 0.033

    "Позиция 145"

    "анкера диам.12мм А-I длиной 900 мм"

    Кол-во: 0.057

    "Позиция 146"

    "щит пеперкрытия Щ25"

    Кол-во: 11

    "Позиция 147"

    "щит пеперкрытия Щ24"

    Кол-во: 2

    "Позиция 148"

    "щит пеперкрытия Щ16"

    Кол-во: 4

    "Позиция 149"

    "щит пеперкрытия Щ15"

    Кол-во: 2

    "Позиция 150"

    "щит пеперкрытия Щ14"

    Кол-во: 120

    "Позиция 151"

    "изделие закладное МН107-3"

    Кол-во: 14

    "Позиция 152"

    "щит пеперкрытия Щ1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 153"

    "съемная крышка КР1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 154"

    "консоль угловая"

    Кол-во: 45.2

    "Позиция 155"

    "консоли рядовые"

    Кол-во: 84.9

    "Позиция 156"

    "детали крепления Т7"

    Кол-во: 12

    "Позиция 157"

    "изделие закладное МН117-5"

    Кол-во: 20

    "Позиция 158"

    "Площадка обслуживания По1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 159"

    "Ограждение лестницы ОЛГ60-12.36си"

    Кол-во: 2

    "Позиция 160"

    "Консоли рядовыеУК1-5"

    Кол-во: 8

    "Позиция 161"

    "Калитка КМСП-085х1,8"

    Кол-во: 3

    "Позиция 162"

    "Ограждение стремянки ОСГ-30С"

    Кол-во: 4

    "Позиция 163"

    "Ограждение лестницы ОЛГ45-12.30си"

    Кол-во: 12

    "Позиция 164"

    "Площадка ПГВ-36.9С"

    Кол-во: 23

    "Позиция 165"

    "Площадка ПГВ-42.9С"

    Кол-во: 24

    "Позиция 166"

    "Площадка ПГВ-54.9С"

    Кол-во: 4

    "Позиция 167"

    "Ограждение лестницы ОЛГ 45-12.18си"

    Кол-во: 64

    "Позиция 168"

    "Изделие закладное МН106-3"

    Кол-во: 6

    "Позиция 169"

    "закладная деталь МН121-1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 170"

    "Площадка на кровле Плк2 (лист 55)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 171"

    "Площадка на кровле Плк1 (лист 55)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 172"

    "ворота ВРС-42х42"

    Кол-во: 3

    "Позиция 173"

    "ворота ВПР-Пульс-60-ДП (3000х2000) Пр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 174"

    "деталь Т23"

    Кол-во: 16

    "Позиция 175"

    "щит пеперкрытия Щ23"

    Кол-во: 1

    "Позиция 176"

    "щит пеперкрытия Щ22"

    Кол-во: 5

    "Позиция 177"

    "щит пеперкрытия Щ21"

    Кол-во: 1

    "Позиция 178"

    "щит пеперкрытия Щ20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 179"

    "щит пеперкрытия Щ19"

    Кол-во: 3

    "Позиция 180"

    "щит пеперкрытия Щ18"

    Кол-во: 1

    "Позиция 181"

    "щит пеперкрытия Щ17"

    Кол-во: 2

    "Позиция 182"

    "щит пеперкрытия Щ13"

    Кол-во: 2

    "Позиция 183"

    "щит пеперкрытия Щ12"

    Кол-во: 12

    "Позиция 184"

    "щит пеперкрытия Щ11"

    Кол-во: 3

    "Позиция 185"

    "щит пеперкрытия Щ10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 186"

    "щит пеперкрытия Щ9"

    Кол-во: 4

    "Позиция 187"

    "щит пеперкрытия Щ8"

    Кол-во: 4

    "Позиция 188"

    "щит пеперкрытия Щ7"

    Кол-во: 2

    "Позиция 189"

    "щит пеперкрытия Щ6"

    Кол-во: 73

    "Позиция 190"

    "щит пеперкрытия Щ5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 191"

    "щит пеперкрытия Щ4н"

    Кол-во: 2

    "Позиция 192"

    "щит пеперкрытия Щ4т"

    Кол-во: 2

    "Позиция 193"

    "щит пеперкрытия Щ3н"

    Кол-во: 3

    "Позиция 194"

    "щит пеперкрытия Щ3т"

    Кол-во: 3

    "Позиция 195"

    "щит пеперкрытия Щ2"

    Кол-во: 246

    "Позиция 196"

    "настил Н3"

    Кол-во: 6

    "Позиция 197"

    "решетки Р1-Р5"

    Кол-во: 0.52

    "Позиция 198"

    "изделие закладное МС1"

    Кол-во: 16

    "Позиция 199"

    "лестничное ограждение вариант 2.1"

    Кол-во: 23

    "Позиция 200"

    "косоуры ЛК13н"

    Кол-во: 2

    "Позиция 201"

    "косоуры ЛК13т"

    Кол-во: 2

    "Позиция 202"

    "патрон ПП5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 203"

    "патрон ПП4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 204"

    "патрон ПП3"

    Кол-во: 6

    "Позиция 205"

    "патрон ПП2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 206"

    "патрон ПП1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 207"

    "ворота ВМ 4200х4200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 208"

    "лестничное ограждение вариант 7.1"

    Кол-во: 3.7

    "Позиция 209"

    "Закладное изделие МН 123-6"

    Кол-во: 52

    "Позиция 210"

    "закладное изделие МН 548"

    Кол-во: 42

    "Позиция 211"

    "детали крепления Т23"

    Кол-во: 12

    "Позиция 212"

    "изделие закладное Зд1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 213"

    "ограждение мостика ОГ1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 214"

    "металлоконструкции подвесов"

    Кол-во: 68.87

    "Позиция 215"

    "ограждение площадки ОПБГ-12.12Сиу"

    Кол-во: 6

    "Позиция 216"

    "Ограждение площадки ОПТГ-12.15си"

    Кол-во: 4

    "Позиция 217"

    "Ограждение площадки ОПБГ-12.9сиу"

    Кол-во: 9

    "Позиция 218"

    "Ограждение площадки ОПБГ-12.36сиу"

    Кол-во: 6

    "Позиция 219"

    "Ограждение площадки ОПБГ-12.54сиу"

    Кол-во: 1

    "Позиция 220"

    "закладное изделие МН 118-3"

    Кол-во: 64

    "Позиция 221"

    "ограждение площадки ОПБГ-12.12с"

    Кол-во: 6

    "Позиция 222"

    "ограждение площадки ОПБГ-12.60с"

    Кол-во: 12

    "Позиция 223"

    "закладная деталь МН126-2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 224"

    "каркас пространственный для свай С1 L=6500"

    Кол-во: 36

    "Позиция 225"

    "закладное изделие МН548"

    Кол-во: 3.4

    "Позиция 226"

    "изделие закладное МН159-2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 227"

    "изделие закладное МН161-2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 228"

    "закладная деталь Мд4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 229"

    "закладная деталь Мд3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 230"

    "закладная деталь Мд2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 231"

    "закладная деталь Мд1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 232"

    "ограждение ОПБГ-12.7с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 233"

    "ограждение ОПБГ-12.18су"

    Кол-во: 1

    "Позиция 234"

    "ограждение ОПБГ-12.30с"

    Кол-во: 3

    "Позиция 235"

    "стремянка СГ-46с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 236"

    "оголовок ОМ1 для сваи СМ219-6,0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 237"

    "каркас пространственный для свай СБ530-4,5"

    Кол-во: 24

    "Позиция 238"

    "каркас пространственный для свай СМ530-4,5"

    Кол-во: 8

    "Позиция 239"

    "закладное изделие МН-128-6"

    Кол-во: 3.2

    "Позиция 240"

    "Закладное изделие МН 118-1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 241"

    "Площадка обслуживания По2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 242"

    "Переходной мостик Пм2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 243"

    "Переходной мостик Пм1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 244"

    "Ограждение площадки ОПТГ-12.9cu"

    Кол-во: 4

    "Позиция 245"

    "Ограждение площадки ОПТГ-12.7cu"

    Кол-во: 2

    "Позиция 246"

    "Ограждение стремянки ОСГ-36су, Н=3400"

    Кол-во: 2

    "Позиция 247"

    "Ограждение дорожное"

    Кол-во: 174

    "Позиция 248"

    "Изделие соединительное МС64-1"

    Кол-во: 378

    "Позиция 249"

    "Площадка ПГВ-21,7с"

    Кол-во: 4

    "Позиция 250"

    "Ограждение площадки ОПБГ-12.21с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 251"

    "Ограждение площадки ОПБГ-12.24с"

    Кол-во: 2

    "Позиция 252"

    "Ограждение площадки ОПБГ-12.30с"

    Кол-во: 4

    "Позиция 253"

    "Ограждение площадки ОПБГ-12.21с"

    Кол-во: 3

    "Позиция 254"

    "Ограждение ОСГ-36"

    Кол-во: 1

    "Позиция 255"

    "Ограждение ОПТГ 12.9с"

    Кол-во: 2

    "Позиция 256"

    "Ограждение ОПБГ 12.15с"

    Кол-во: 2

    "Позиция 257"

    "Площадка ПГВ 15.9с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 258"

    "Ограждение площадкии ОПБГ-12.30си"

    Кол-во: 1

    "Позиция 259"

    "Лестница ЛГВ60-В6.7с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 260"

    "Ограждение лестницы ОЛГ60—12.36си"

    Кол-во: 2

    "Позиция 261"

    "Лестница ЛГВ60-36.7с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 262"

    "Закладное изделие МН122-3"

    Кол-во: 8

    "Позиция 263"

    "Деталь крепления Т23"

    Кол-во: 54

    "Позиция 264"

    "Патрон из трубы 89х5, ВСт3пс2"

    Кол-во: 0.002

    "Позиция 265"

    "Ограждение площадки ОПБГ - 12.21с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 266"

    "Ограждение лестницы ОЛГ45-12.18с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 267"

    "Лестница ЛГВ45-18,9сu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 268"

    "Закладная деталь МН110-1-30"

    Кол-во: 8

    "Позиция 269"

    "Ограждение стремянки ОСГ-36су"

    Кол-во: 2

    "Позиция 270"

    "Ограждение площадки ОПБГ-12.9сu"

    Кол-во: 4

    "Позиция 271"

    "Ограждение площадки ОПТГ-12.7сu"

    Кол-во: 2

    "Позиция 272"

    "Стремянка СГ-52с"

    Кол-во: 6

    "Позиция 273"

    "Изделие закладное МН726-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 274"

    "Изделие закладное МН520"

    Кол-во: 7.2

    "Позиция 275"

    "Изделие закладное МН138-5"

    Кол-во: 8

    "Позиция 276"

    "Ограждения нагревательных приборов из стали S=1,2mm, размером 1_0.7хН0.8(м)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 277"

    "Ограждения нагревательных приборов из стали S=1.2mm, размером 1_0.5хН0.8(м)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 278"

    "накладная деталь НД1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 279"

    "противосъемное устройство ПУ1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 280"

    "тросс стальной 6мм оцинкованный"

    Кол-во: 51

    "Позиция 281"

    "Ограждение ОПБГ-12.18си"

    Кол-во: 1

    "Позиция 282"

    "Ограждение ОПБГ-12.21си"

    Кол-во: 3

    "Позиция 283"

    "Ограждение ОПБГ-12.7си"

    Кол-во: 2

    "Позиция 284"

    "Ограждение лестницы ОЛГ45-12.12сиу"

    Кол-во: 2

    "Позиция 285"

    "Ограждение ОПБГ-12.12си"

    Кол-во: 1

    "Позиция 286"

    "Ограждение ОПБГ-12.9сиу"

    Кол-во: 4

    "Позиция 287"

    "Ограждение ОПБГ-12.30си"

    Кол-во: 2

    "Позиция 288"

    "Ограждение ОПБГ-12.9си"

    Кол-во: 6

    "Позиция 289"

    "Консоли рядовые К-3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 290"

    "Консоли рядовые К-2"

    Кол-во: 8

    "Позиция 291"

    "Консоли рядовые К-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 292"

    "Соеденительное изделие МС1"

    Кол-во: 9.92

    "Позиция 293"

    "Площадка ПГВ-12.9с"

    Кол-во: 4

    "Позиция 294"

    "Закладное изделие МН139-3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 295"

    "Закладное изделие МН156-3"

    Кол-во: 24

    "Позиция 296"

    "Ограждение ОПТГ-12.7сиу"

    Кол-во: 1

    "Позиция 297"

    "Ограждение ОПТГ-12.7си"

    Кол-во: 11

    "Позиция 298"

    "Ограждение ОПБГ-12.42си"

    Кол-во: 1

    "Позиция 299"

    "Закладное изделие МН768-2"

    Кол-во: 22.5

    "Позиция 300"

    "Закладное изделие МН718-2"

    Кол-во: 13.1

    "Позиция 301"

    "Ограждение лестниц ОЛГ 60-12.7Сиу L=730"

    Кол-во: 2

    "Позиция 302"

    "Лестницы ЛГВ 60-12.7Сиу L=730"

    Кол-во: 1

    "Позиция 303"

    "Ограждение площадки ОПБГ-12.9Сиу L=180"

    Кол-во: 1

    "Позиция 304"

    "Ограждение площадки ОПТГ-12.7с"

    Кол-во: 7

    "Позиция 305"

    "Ограждение площадки ОПТГ-12.9с"

    Кол-во: 5

    "Позиция 306"

    "Ограждение площадки ОПБГ-12.36су"

    Кол-во: 3

    "Позиция 307"

    "Ограждение площадки ОПБГ-12.42с"

    Кол-во: 7

    "Позиция 308"

    "Ограждение площадки ОПБГ-12.48с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 309"

    "Площадка ПГВ-36.7.су"

    Кол-во: 3

    "Позиция 310"

    "Площадка ПГВ-36.9.су"

    Кол-во: 3

    "Позиция 311"

    "Площадка ПГВ-42.7.с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 312"

    "Ограждения нагревательных приборов из стали S=1.2mm, размером Ю.7хН0.7(м)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 313"

    "Ограждения нагревательных приборов из стали S=1.2mm, размером Ю.5хН0.7(м)"

    Кол-во: 9

    "Позиция 314"

    "ворота ВМ 3000х3000"

    Кол-во: 7

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