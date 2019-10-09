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Номер извещения
31908344563
Уникальный номер закупки
120
Наименование закупки
Поставка железобетонных изделий для нужд ООО "Оренбург Водоканал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 08:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
Почтовый адрес
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
Контактный телефон
+7 3532 37-00-00 доб. 6263
Факс
+7 3532 37-00-00
Адрес электронной почты
aa.suslov@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Суслов Александр Александрович
Место рассмотрения предложений
Оренбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка железобетонных изделий для нужд ООО "Оренбург Водоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.10.2019 10:00 GMT +309.10.2019 10:0009.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908344563Дата и время окончания срока приема заявок Поставка железобетонных изделий для нужд ООО "Оренбург Водоканал" Оренбург
Дата и время вскрытия заявок
09.10.2019 10:0009.10.2019 10:0009.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908344563Дата и время вскрытия заявок Поставка железобетонных изделий для нужд ООО "Оренбург Водоканал" Оренбург
Подведение итогов не позднее
17.10.2019 08:0017.10.2019 08:0017.10.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908344563Подведение итогов не позднее Поставка железобетонных изделий для нужд ООО "Оренбург Водоканал" Оренбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка железобетонных изделий для нужд ООО "Оренбург Водоканал"
Начальная цена
248 474,46
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Оренбург, ул. Потехина, 41Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
23.61.12.142
23.61
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 32
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