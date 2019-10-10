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    Главная / Торги / Поставка ГСМ для СП-3 в 2019-2020гг. для нужд ПАО СНГЕО

    Поставка ГСМ для СП-3 в 2019-2020гг. для нужд ПАО СНГЕО

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.10.2019 10:3010.10.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945051Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ГСМ для СП-3 в 2019-2020гг. для нужд ПАО СНГЕОСамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945051

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка ГСМ для СП-3 в 2019-2020гг. для нужд ПАО СНГЕО

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 08:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Техническое задание

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Самаранефтегеофизика
    Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО

    Юридический адрес

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Почтовый адрес

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Контактный телефон

    +7 846 336-59-27 доб. 323

    Факс

    +7 846 336-63-00

    Адрес электронной почты

    DavidovaYV@sngeo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Давыдова Юлия Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ГСМ для СП-3 в 2019-2020гг. для нужд ПАО СНГЕО

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.10.2019 10:30 GMT +310.10.2019 10:3010.10.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945051Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ГСМ для СП-3 в 2019-2020гг. для нужд ПАО СНГЕОСамара

    Дата и время вскрытия заявок

    10.10.2019 10:3010.10.2019 10:3010.10.2019 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945051Дата и время вскрытия заявок Поставка ГСМ для СП-3 в 2019-2020гг. для нужд ПАО СНГЕОСамара

    Подведение итогов не позднее

    25.10.2019 15:0025.10.2019 15:0025.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945051Подведение итогов не позднее Поставка ГСМ для СП-3 в 2019-2020гг. для нужд ПАО СНГЕОСамара

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.10.201925.10.2019 15:0025.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945051Подведение итогов не позднее Поставка ГСМ для СП-3 в 2019-2020гг. для нужд ПАО СНГЕОСамара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ГСМ для СП-3 в 2019-2020гг. для нужд ПАО СНГЕО

    Начальная цена

    37 080 247,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Удаленность нефтебазы от указанного населенного пункта - Оренбургская обл., Новосергиевский район, п. Ясногорский не должна превышать 200км.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата в течение 30 календарных дней, со дня поставки Товара Покупателю.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО СНГЕО
    Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО

    Адрес местонахождения

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Классификатор ОКПД2

    19.20.21.325

    Топливо дизельное зимнее экологического класса К5

    19.20.21.315

    Топливо дизельное летнее экологического класса К5

    19.20.21.115

    Бензин автомобильный с октановым числом не менее 80, но не более 92 по исследовательскому методу экологического класса К5

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Проект договора

    27.09.2019

    Техническое задание

    27.09.2019

    Закупочная документация

    27.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка ГСМ для СП-3 в 2019-2020гг. для нужд ПАО СНГЕО"

    Кол-во: 0

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    03.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
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