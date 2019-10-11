Оказание услуг по разработке Концепции совершенствования и интеграции функциональной системы управления имуществом ОАО «Севернефтегазпром», методологических документов системы управления имуществом и требований к смежным функциональным системам управления, подготовке технического задания на реализацию Концепции совершенствования и интеграции функциональной системы управления имуществом ОАО «Севернефтегазпром»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП945143 Уникальный номер закупки 02-0187-19 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по разработке Концепции совершенствования и интеграции функциональной системы управления имуществом ОАО «Севернефтегазпром», методологических документов системы управления имуществом и требований к смежным функциональным системам управления, подготовке технического задания на реализацию Концепции совершенствования и интеграции функциональной системы управления имуществом ОАО «Севернефтегазпром» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Открытое акционерное общество Севернефтегазпром

Все закупки и тендеры Севернефтегазпром Юридический адрес 629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22 Почтовый адрес 629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11 Контактный телефон +7 34949 3-32-83 Факс +7 34949 3-31-13 Адрес электронной почты tender@sngp.com Ф.И.О. контактного лица Сероглазов Евгений Сергеевич Место рассмотрения предложений ЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11 Закупки и тендеры Тюменская область Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги Ключевые слова:

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