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Номер извещения
31908345776
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка горюче - смазочных материалов (дизельного топлива, зимнего класса К5, ЕВРО), для Филиала №5 АО "ГК "Северавтодор"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 11:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 3467 38-82-03
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
Fil5-oz@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жагурин Алексей Васильевич
Место рассмотрения предложений
628007, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск., ул. Мира, 116.
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Поставка горюче - смазочных материалов (дизельного топлива, зимнего класса К5, ЕВРО), для Филиала №5 АО "ГК "Северавтодор" в количестве 85 тонн.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.10.2019 07:00 GMT +308.10.2019 07:0008.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908345776Дата и время окончания срока приема заявок Поставка горюче - смазочных материалов (дизельного топлива, зимнего класса К5, ЕВРО), для Филиала №5 АО "ГК "Северавтодор" в количестве 85 тонн.628007, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск., ул. Мира, 116.
Дата и время вскрытия заявок
08.10.2019 07:0008.10.2019 07:0008.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908345776Дата и время вскрытия заявок Поставка горюче - смазочных материалов (дизельного топлива, зимнего класса К5, ЕВРО), для Филиала №5 АО "ГК "Северавтодор" в количестве 85 тонн.628007, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск., ул. Мира, 116.
Подведение итогов не позднее
09.10.2019 09:0009.10.2019 09:0009.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908345776Подведение итогов не позднее Поставка горюче - смазочных материалов (дизельного топлива, зимнего класса К5, ЕВРО), для Филиала №5 АО "ГК "Северавтодор" в количестве 85 тонн.628007, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск., ул. Мира, 116.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.10.201909.10.2019 09:0009.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908345776Подведение итогов не позднее Поставка горюче - смазочных материалов (дизельного топлива, зимнего класса К5, ЕВРО), для Филиала №5 АО "ГК "Северавтодор" в количестве 85 тонн.628007, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск., ул. Мира, 116.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка горюче - смазочных материалов (дизельного топлива, зимнего класса К5, ЕВРО), для Филиала №5 АО "ГК "Северавтодор" в количестве 85 тонн.
Начальная цена
4 962 942,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Технического задания и условий договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Технического задания и условий договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
46.71
46.71.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 85
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